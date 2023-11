État civil de Mbacké : le gouverneur ordonne une reconstitution des actes de naissance

La marche des populations de Mbacké et Touba pour dénoncer la situation des états civils vient de connaître un dénouement heureux. En effet, le gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall a ordonné la reconstitution des actes de naissance en lieu et place de l’annulation qui a causé un énorme préjudice aux populations et particulièrement aux élèves et étudiants qui éprouvaient d’énormes difficultés pour obtenir un extrait ou un bulletin de naissance.

Pour rappel, les archives de l’état civil de Mbacké ont été détériorées et ont poussé les autorités judiciaires à demander aux populations de verser une somme de 9000 francs pour espérer avoir une annulation et se faire attribuer un autre numéro de registre. Une situation qui, naturellement annule les diplômes et autres attestations obtenus avec les anciens documents qui étaient les vrais. D’ailleurs cette situation délicate a empêché plusieurs élèves et étudiants de Mbacké de déposer des concours ou d’obtenir des pré-inscriptions dans des universités étrangères.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn