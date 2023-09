Etats Unis : L’voirienne disparue, retrouvée morte…Son meurtrier arrêté

Disparue aux États-Unis depuis le 28 juillet, l’Ivoirienne Mariame Touré Sylla retrouvée morte

Elle n’avait plus donné signe de vie depuis le 28 juillet 2023. Mariame Touré Sylla a finalement été retrouvée morte. L’enquête de la police ainsi que les recherches de la communauté ivoirienne des États-Unis et des habitants de la ville de Greenbelt, dans le Maryland, ont permis de mettre la main sur un suspect qui a été, par la suite, inculpée pour le meurtre de la femme de 59 ans.

Le suspect, Harold Francis Landon III

C’est dans le comté de Prince George que le suspect, Harold Francis Landon III, a été identifié et inculpé. Les accusations portent sur un meurtre au premier degré sur Mme Sylla. L’homme est âgé de 33 ans et réside à University Park proche de la ville de Greenbelt. À ce jour, rien n’indique encore que la défunte et lui se connaissaient. Les informations policières expliquent que c’est en début de soirée du 1er août 2023, vers 18 h 20, que les premiers éléments ont été reçus pour permettre de boucler l’affaire.

Des policiers avaient été sollicités, dans la ville de Clinton, État du Maryland, suite à la découverte de restes humains. Les tests ADN réalisés confirmeront plus tard qu’il s’agissait de l’enseignante morte. Alors qu’une autopsie est en cours pour permettre de connaître la cause du décès, les enquêtes se poursuivent pour préciser le lieu et la date du meurtre.

La ville de Greenbelt où vivait Mariame Sylla demeure dans l’émotion, comme depuis l’annonce de la disparition de celle qui était appréciée au sein de la communauté.

Sur cette affaire, la police du comté de Prince George a bénéficié de l’appui de ses collègues de l’antenne du FBI de Baltimore et de plusieurs bureaux de police et de shérif de l’Etat.

Source LeBanco