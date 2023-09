Le monstre Sonko devient une pupille de la nation…Regardez

Il voulait un chaos indescriptible si sa candidature était irrecevable. Son chaos n’a pas eu lieu et il est rayé des listes électorales. Ousmane Sono n’est ni candidat ni électeur et son parti est dissous. Et le voilà en train de s’affamer volontairement pour faire un chantage affectif à tout le Sénégal. D’opposant radical, Ousmane Sonko est devenu un malade aux soins de la République et il coûte très cher. Du pavillon spécial où il vient de mettre fin à sa diète, le leader de l’ex Pastef coûte à la sécurité sociale la somme de 200.000 FCFA par jour. Des factures payées par les contribuables sénégalais. Les caprices de Sonko sont payés par les Sénégalais.

Le leader de l’ex Pastef est un farceur et un manipulateur. Il a tellement terrorisé les Sénégalais que toute la nation redoutait ses manifs. A chaque énoncé de ses manifestations, les Sénégalais restaient terrés chez eux. Pas de transport, pas de marché, les supermarchés transformés en Bunker, les banques fermées, l’internet coupé, les transferts mobiles bloqués et les écoles fermées. Les sorties de l’opposant radical étaient redoutées.

Il avait annoncé un « thioky fin » qui veut dire le « combat final »entre lui et Macky. Sonko comptait sur le soutien des jeunes aveuglés par ses discours. Mais l’affrontement final n’a pas eu lieu. Les jeunes ne l’ont pas suivi dans son « suicide » contre l’Etat. Il s’est retrouvé seul face à la puissante machine de l’Etat. Et depuis lors, il est dans une prison de haute sécurité. Ousmane Sonko a vraiment perdu dans un bras de fer qu’il croyait être le seul gagnant à l’issue.

La désillusion fut trop grande. Ousmane Sonko avait prédit le « chaos indescriptible » s’il était arrêté. Ce qui ne s’est nullement produit. Comme s’il était le messie, il avait déclaré lors de son arrestation sur Facebook qu’il allait s’en remettre à la volonté divine si les Sénégalais ne faisaient rien pour exiger sa libération. Là aussi, quelle fut la désillusion.

Voilà où en est réduit Ousmane Sonko. Sans soutien, le maire de Ziguinchor commence une grève de la faim. Il veut toucher le côté sensible des Sénégalais. Mais il n’émeut personne. Car lui en prison, les Sénégalais ont goûté à la liberté qu’ils avaient perdue depuis que Sonko est entré en politique. Et pour rien au monde, ils ne retourneront dans les situations conflictuelles qui restreignent leur liberté. En réalité, Sonko en prison, cela arrange les Sénégalais.

Et voilà, Ousmane Sonko est passé complètement à côté de la plaque. Il avait pensé que son action de grève de la faim, allait pousser les Sénégalais, notamment les jeunes, à descendre dans la rue pour exiger sa libération. Las de faire sa grève de faim qui n’émeut personne, Ousmane Sonko met fin à sa diète qui a coûté une fortune aux contribuables sénégalais. 200.000 FCFA/jour pendant un mois. Faites le calcul.

Sonko devient ainsi le prisonnier le plus onéreux du Sénégal. Un violeur et corrupteur de la jeunesse qui, même en prison, continue de pomper dans nos caisses. Ousmane Sonko perd sur toute la ligne. Il avait prédit le « chaos indescriptible » s’il était arrêté, cela ne s’est pas produit. Il a observé une grève de la faim pendant 30 jours. Le peuple n’est sorti une seule fois dans la rue, ne serait-ce que pour s’émouvoir de sa situation.

Ousmane Sonko se prend pour un bon musulman. Il est un Salafiste. Pour faire les apparences, il s’est soumis au mouridisme. Pourtant, il n’a pas voulu se soumettre au ndigueul du très sage homme religieux Serigne Mountakha Mbacké qui lui avait envoyé des dattes par l’intermédiaire d’une délégation de Yewwi Askan Wi pour qu’il mette fin à sa grève de la faim.

Le Saint homme sait que la grève de la faim est assimilée dans l’islam comme étant une tentative de suicide. Ce qui est banni par la religion, et Ousmane Sonko a désobéi les recommandations du guide religieux. Seulement, face à l’intransigeance de l’Etat qui a refusé toutes sortes de compromis, Ousmane Sonko contre toute attente est venu mettre fin à sa grève de la faim.

Ousmane Sonko sait très bien parce que ses médecins lui avaient averti qu’au-delà des 30 jours de grève de la faim, c’est sa vie qui serait en danger. Ousmane Sonko avait bâti toute sa stratégie que son entreprise n’allait pas aboutir à cela. Il s’est surestimé pensant que dès ses premiers jours de grève de la faim, toute la République allait s’en émouvoir. Ousmane Sonko a joué et a perdu. Pendant ce temps, tout son cirque a coûté une énorme somme pour sa prise en charge médicale et qui revient aux frais du contribuable.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn