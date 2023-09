Pastef dans la manipulation…un gros mensonge sur Sonko dévoilé

Toutes les personnes qui gravitent autour de Ousmane Sonko font tout pour le tirer d’affaires. En prison depuis le 29 juillet, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est radicalisé. Il avait décidé d’observer une grève de la faim. Mais celle-ci n’a pas eu les effets escomptés. Même avec la comédie de ses avocats, sa situation ne s’est pas arrangée. Alors le maire de Ziguinchor a décidé d’arrêter sa diète. Mais sans le savoir, il vient de dévoiler le gros mensonge derrière sa grève de la faim.

C’est fini ! Ousmane Sonko a décidé de s’alimenter de nouveau après une vingtaine de jours d’une supposée grève de la faim. Arrêté et mis en cause pour appel à l’insurrection et autres crimes et délits, il s’était lancé dans une diète pour protester contre son arrestation. «Face à tant de haine, de mensonges, d’oppression, de persécution, j’ai décidé de résister. J’observe à compter de ce dimanche une grève de la faim», avait-il déclaré. Ce samedi, le maire de Ziguinchor a décidé de suspendre cette grève qui n’aura eu aucun impact sur sa situation.

Selon certaines indiscrétions à Pastef, Sonko aurait «accédé à la demande du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké». « Des gens ont pu lui parler et il a décidé de suspendre la grève de la faim », a-t-il ajouté. Mais cette grève de la faim est une grosse farce alimentée par Pastef pour tirer Sonko d’affaires. Au début de cette annonce, des centaines de prisonniers de Pastef ont suivi leur leader. Grâce aux réseaux sociaux, les patriotes ont réussi à faire leur propagande.

La dégradation de l’état de Sonko leur a permis de multiplier les appels pour sa libération. Membres de la société civile, politiciens, journalistes et membre de Pastef n’ont cessé d’appeler à la libération de Sonko. Mais une personne a détruit toute leur opération de communication autour de cette grève de la faim. Très présente sur les réseaux sociaux, une dame a démenti une quelconque grève de la faim de Sonko. Cette personne allait même jusqu’à citer les aliments que Sonko a mangé dans la journée. Allant plus loin, elle avait menacé l’ex Pastef de montrer les photos de Sonko qui s’alimentait.

Suffisant pour que l’ex parti face une reculade. Depuis lors la communication de Pastef a changé. Les patriotes abandonnent petit à petit cette affaire de grève de la faim. Incapables de défendre Sonko, les avocats du maire de Ziguinchor ont repris cette grande entreprise de manipulation. Chaque jour, un communiqué est pondu pour décrire Sonko dans un état pitoyable. Les robes noires sont mêmes allés jusqu’à prédire le pire pour leur client. Tout cela pour jouer sur la sensibilité des sénégalais.

Chose qui n’a pas eu les effets escomptés. Les sénégalais ont tourné la page Sonko. Alors, l’ex Pastef a de nouveau abandonné cette idée. Le 1er septembre, les robes noires ont sorti un dernier communiqué pour parler de l’état de santé préoccupant du maire de Ziguinchor. Me Ciré Cledor Ly et Cie ont même interpellé l’Etat. Comme par enchantement, El Malick Ndiaye annonce la suspension de la grève de la faim du PROS (Président Ousmane Sonko), le lendemain. Quelle Coïncidence !

Non Pastef n’a cessé de mentir aux sénégalais. Aucun être humain ne peut se priver de nourriture et d’eau pendant plus de 30 jours. Le maire de Ziguinchor est loin d’avoir entrepris une diète. C’était une vaine tentative pour sauver le PROS. Il fallait aux avocats de Sonko et son parti une excuse pour suspendre cette supposée grève de la faim. Dans les jours à venir, ils vont accentuer toute leur communication autour des dattes et de la demande du Khalife général des Mourides.

Peine perdue, tout ce que fait Sonko c’est pour s’attirer les bonnes grâces des sénégalais qui lui ont tourné le dos. Oubliés par ces militants, il faut au maire de Ziguinchor une nouvelle carte pour revenir sur la scène politique. Mais son come-back risque d’être éphémère. Car le Magal est et reste l’attraction dans les jours à venir. Tout ce que ce grand événement lui aura permis c’est de noyer son mensonge.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru