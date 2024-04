Quel sera la suite avec la Plasepri et le crédit hôtelier touristique sous le régime de Diomaye ?

Mais quel sera la suite avec PLASEPRI et le CRÉDIT HÔTELIER TOURISTIQUE avec le régime du président Bassirou Diomaye Faye ?

L’Union européenne, l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), la Caisse de Dépôt et prêts italienne (CDP), l’Ambassade d’Italie à Dakar en collaboration avec le Ministère de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire ont procédé en octobre 2019, au lancement d’un projet de lutte contre la migration irrégulière à travers l’appui au secteur privé et à la création d’emplois au Sénégal : le PASPED

Ce projet, financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, avait pour objectif de réduire la migration irrégulière grâce au soutien au secteur privé et à la création d’emplois au Sénégal. Il visait à créer une plateforme fournissant une assistance financière et technique pour contribuer au développement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) sénégalaises en renforçant le potentiel économique local et celui de la diaspora en Italie.

Des ressources humaines et financières ont ainsi été mises à disposition pour sensibiliser et promouvoir le développement du secteur privé dans des régions ciblées à savoir : Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis. Le projet PASPED, d’une durée de trois années, s’inscrivait en complémentarité de la deuxième phase de la Plateforme d’appui au secteur privé et à la promotion de la diaspora sénégalaise, (PLASEPRI), fruit de la coopération bilatérale italo-sénégalaise, et cofinancée par l’Italie et le Sénégal.

Les moyens ainsi mis en commun par le Sénégal, l’Union européenne et l’Italie autour du programme unique PLASEPRI/PASPED pour un montant total de 27 Milliards F CFA (41 millions d’euros) devaient permettre :

le renforcement technique et financier de 750 entreprises (MPME) afin d’augmenter la demande en emplois qualifiés ;(et là même pas 1% de l’objectif n’a été atteint). Où est l’argent ? Encore que le ministère du tourisme à travers le Crédit Hôtelier Touristique avait été renforcé pour enclencher lesdits financements. Le crédit hôtelier touristique est une véritable arnaque si ce n’est l’arnaque du siècle. Il faut que nos nouvelles autorités aillent voir ce qui s’est passé au crédit hôtelier sous les ministres Alioune Sarr et surtout Mame Mbaye Niang ! Où en est-on avec l’accompagnement des 50 Sénégalais résidant en Italie concernant leurs projets de réinsertion économique au Sénégal ?

la formation pratique, l’orientation et l’insertion professionnelle de 1 200 jeunes auprès de MPME?

Il faut tout clarifier enfin cher président Diomaye cher premier ministre Ousmane Sonko.

Car pour la réussite de ces projets, les activités suivantes devraient être menées dans les régions ciblées :

*Assistance technique adaptée des MPME avant et après leur financement et accompagnement technique d’institutions de microfinance et de structures d’appui aux MPME ;

*Assistance financière aux MPME à travers un mix de services financiers traditionnels et innovants offerts par les institutions financières sénégalaises ;

*Insertion professionnelle des jeunes : mise en place d’un système incitatif pour l’insertion de jeunes formés sur le marché du travail à travers l’octroi de bourses d’études/stages, mise à jour de la stratégie portée par le Ministère en charge de l’Emploi pour faciliter l’accès des jeunes au marché du travail ;

*Mobilisation de la diaspora sénégalaise en Europe et principalement celle d’Italie pour investir au Sénégal, à travers l’amélioration du système d’information économique et la consolidation des bureaux d’appui aux résidents sénégalais en Italie. »

Tout compte fait, PLASEPRI et CRÉDIT HÔTELIER n’ont été jusqu’à nos jours qu’un leurre et cela décrédibilise notre pays à l’égard de ses partenaires au développement. Nous faisons confiance à nos nouveaux dirigeants pour que de telles pratiques finissent au Sénégal.

Mamadou Biguine Gueye