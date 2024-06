Euro 2024 : L’Angleterre décroche son ticket pour les quarts de finale

Comptant parmi les favoris de la compétition, l’Angleterre a souffert face à la Slovaquie ce dimanche pour rallier les quarts de finale de l’Euro 2024 (2-1 après prolongation).

Après une première phase très moyenne marquée par une courte victoire sur la Serbie (1-0) et des matches nuls devant le Danemark (1-1) et la Slovénie (0-0), les Trois Lions n’ont pas su élever leur niveau de jeu si brouillon sous les ordres de Gareth Southgate. Et c’est fort logiquement qu’ils ont cédé dès le premier acte face à des Slovaques virevoltants, rapporte Sport.fr.

Passées de chaudes opportunités non concrétisées, les joueurs de Francesco Calzona ont trouvé la faille par Schranz – co-meilleur buteur de cet Euro avec le Géorgien Mikautadze et l’Allemand Musiala (0-1, 25e). Un avantage longtemps tenu par de pugnaces challengers, épargnés par un Foden pris au piège du hors-jeu (50e), un Kane maladroit de la tête seul face au but (78e) ou un Rice mis en échec par l’un des montants de la cage défendue par Dubravka (81e).

Miraculés, les Anglais ont tout de même fini par renverser la vapeur. Grâce à une sublime égalisation assurée par Bellingham d’abord, d’un retourné acrobatique claqué au bout du temps additionnel (1-1, 90e+5). Puis à la faveur d’une tête opportuniste et victorieuse d’un Kane enfin en réussite, en tout début de prolongation (2-1, 91e). Un scénario cruel pour la Slovaquie, et un beau sursis pour une Angleterre qui ne saurait trop se méfier en quart de la Nati, dans six jours. Les Azzurri peuvent en témoigner.