Euromillions : ils vivent un enfer après avoir gagné 187 millions d’euros

Du jour au lendemain, en août 2012, Adrian et Gilian Bayford sont devenus multimillionnaires. Mais à peine quinze mois après ce don du ciel, le couple bat de l’aile et se sépare. Les deux gagnants se partagent la fortune et Adrian refait rapidement sa vie. A 46 ans, cet ancien postier tombe follement amoureux de Samantha Burbidge, de 16 ans sa cadette. A la fleur de l’âge, la jeune femme affiche une silhouette de rêve qui va faire perdre la tête à son nouvel amant.

Le conte de fées devient réalité. Voyage de rêve en amoureux aux Maldives, puis emménagement dans une maison de 6 millions de dollars pour débuter leur nouvelle vie. Fou amoureux, Adrian dépense sans compter pour combler sa belle. Samantha, passionnée par l’équitation, obtient pour 2 millions d’euros la construction d’un espace particulier pour l’entraînement de ses trente pur-sang.

Un rêve qui vire au cauchemar

Mais en décembre 2016, le rêve va virer au cauchemar pour Adrian. Sa dulcinée se désintéresse de lui et décide de retourner vivre chez ses parents pour un temps, avant de revenir finalement dans leur cocon à 6 millions de dollars. Pendant les fêtes, Adrian rend visite à sa femme et a ses enfants. Mais à son retour, la jeune femme semble s’être volatilisée, pour de bon cette fois.

Samantha n’est pas partie les mains vides. Dans ses valises, elle emmène les trente pure-sang d’une valeur de 380 000 dollars, une voiture à 75 000 dollars et deux chiens. Mais c’est la perte de ses deux compagnons à quatre pattes qui a le plus attristé Adrian. Aujourd’hui encore, personne ne sait où se trouve Samantha et quelles sont les raisons de son départ.

De nouvelles frasques début 2020

Un dénouement malheureux pour les deux gagnants puisque Gillian Bayford confie que les membres de sa famille lui ont tourné le dos alors qu’elle leur avait offert 25 millions de dollars. Très suivi par les tabloïds britanniques, Adrian s’est d’ailleurs encore fait remarquer au début de l’année 2020, en achetant coup sur coup deux propriétés de luxe en Écosse, distantes de moins de 20 kilomètres, pour un montant total avoisinant les 3 millions d’euros, rapportait le Daily Mail en février dernier.

La première lui aura coûté la bagatelle d’1,62 million d’euros, et présente l’étonnante particularité d’avoir un jardin… sur le toit. Quant à la seconde, il s’agit d’une vaste propriété avec quatre chambres avec salles de bain, une salle de sport, ainsi qu’un ascenseur, estimée à 1,32 million d’euros.