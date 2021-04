La veuve de Cheikh Béthio amasse une fortune auprès de ses talibés

Les Thiantacounes ont honoré leur guide Sokhna Aïda Diallo, à l’occasion du Ziar du 19 avril, deux jours après la commémoration du 17 avril marquant la rencontre entre Cheikh Béthio Thioune et Serigne Saliou Mbacké.

Le journal Les Échos détaille la fortune amassée par la veuve de Cheikh Béthio Thioune. Sokhna Bator a offert à Aida Diallo 10 millions Fcfa, 1 million de « Tawassoul », un terrain de 25 millions, une parure en or, 17 gâteaux « thiofel », des paires de chaussures, des vaisselles de luxe ainsi que des bazins riches. À sa suite, Adja Thioune a donné en guise de « Adiya » à Sokhna Aïda un terrain de 5814 m2, 82 millions Fcfa et 1 million Fcfa pour le « Tawassoul ». Sans oublier une magnifique parure en or et un superbe plan pour palais de rêve.

Le groupe « Engagement et Détermination » a offert deux parures en or, des tissus Bazin et Getzner Super Magnum, des tissus « 4 brodés HKG », des sacs à main de marque Aldo et des parfums de classe. Ils ont également donné 5 millions en argent liquide et 1 million de « Tawassoul ». Et le dahira Darou Salam Matlaboul Fawzeyni basé à l’étranger a remis 80 millions Fcfa et un million comme « Tawassoul ». Un véhicule Mercedes Sprinter a été aussi offert à Sokhna Aïda.

Décidément les Thiantacounes savent comment s’occuper de leurs Cheikhs.