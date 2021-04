Un grave accident qui s’est produit sur la route nationale numéro un, a fait 6 morts dans la journée d’hier. Il s’agit d’un choc d’une très rare violence qui s’est produit sur la route nationale à hauteur de Ndiongolor, vers Fatick.

Un camion gros porteur, qui avait chargé du béton, est entré en collusion avec un Bus provenant de Bignona et transportant de nombreux passagers. Le bilan fait état de 6 morts et plus de 39 blessés dont certains sont dans un état très grave.