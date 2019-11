Désigné nouveau capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly n’emballe pas Ibrahima Bâ alias Eusebio.

« Koulibaly n’est pas encore un véritable patron de l’équipe. Il est mou comme capitaine. On ne l’entend pas, contrairement à Kouyaté », a-t-il martelé dans un entretien avec Les Échos.

Eusebio n’a pas, non plus, aimé la manière on ne peut plus cavalière dont le capitanat a été retiré à Cheikhou Kouyaté.

« Il faut du respect à Kouyaté qui s’est beaucoup battu pour le Sénégal. La façon dont ont lui a enlevé le brassard n’est pas élégante et je n’ai pas aimé », s’offusque-t-il.