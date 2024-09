Fadilou Keïta : «Macky Sall peut facilement être jugé…»

Macky Sall doit être mis devant ses responsabilités. C’est du moins l’avis du directeur de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC), invité de l’émission Grand Jury de ce dimanche 29 septembre sur la Rfm. Face au journaliste Babacar Fall, Fadilou Keïta affirme que le prédécesseur du président de la Republique Bassirou Diomaye Faye « a fait doublement mal au Sénégal ». « Il a emprisonné des Sénégalais et brisé des ménages. On parle de plus de 80 décès dans les événements politiques entre 2021 et 2024, il est directement impliqué. Il existe aussi un carnage financier qu’on lui impute », a listé M. Keïta.

Ainsi le successeur de Cheikh Issa Sall estime que Macky Sall peut « facilement être jugé pour haute trahison ». Pour cause, « il a prêté serment pour protéger les intérêts du Sénégal. Il a exposé le Sénégal en donnant de faux chiffres. Parce qu’il a permis aux uns et aux autres de spolier nos ressources financières. Mais le plus grave, c’est qu’il a été plus arrogant que ça en disant publiquement face caméra que tous ces rapports-là, il les avait sous le coude et que certains rapports, il ne les publierait pas au risque d’embraser le pays », a argumenté Fadilou Keïta.