Fadilou Keïta se lâche : «Aucun franc ne devrait rester entre leurs main»

Fadilou Keïta ne cache pas sa peine. L’actuel Directeur Général de la Caisse de Dépôts et de Consignation (CDC) passe le plus clair de son temps à dénouer les nœuds dans la gestion des directions de l’ancien régime.

« Comme j’ai mal. La peine que je ressens à passer 70% de mon temps à démêler leurs nœuds… à déjouer leurs pièges, à démanteler leurs forfaits… au-delà de me faire mal, me couvre de honte et de tristesse pour mon peuple. Les mots qui me viennent à l’esprit sont lâcheté, traîtrise et méchanceté… quand je vois tout ce qu’ils ont fait à nos institutions. L’Etat devra sévir ! Aucun franc ne devrait rester entre leurs mains », défend Fadilou Keïta.

Pour lui, les pontes de l’ancien régime ont distribué les deniers publics en bafouant sciemment les règles les plus élémentaires en matière de gestion.

« Ces messieurs qui nous ont précédés ont sciemment distribué nos milliards avec une désinvolture inqualifiable. C’est ce même traitement qui devrait leur être réservé afin qu’ils servent d’exemple pour les générations à venir. Pas de pitié ni de compassion pour des lâches », peste le Directeur Général de la CDC.