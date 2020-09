Fallou Samb : « Boun Abdallah Dionne n’a pas d’agenda caché, il est un vrai soldat de Macky… »

Mouhamad Boun Abdallah Dionne est vraiment prophète chez lui, à Gossas, plus précisément. BounDans le département situé dans la région de Fatick, le Ministre d’état Secrétaire Général de la Présidence de la République a fini par obtenir presque l’unanimité.

Lors d’une rencontre organisée, ce week-end, bien des fils de ce terroir, ont tressé de beaux lauriers à l’ancien Premier Ministre : » Contrairement à d’autres qui ont des agendas cachés et qui s’agitent, Monsieur Mouhamad Boun Abdallah Dionne reste un vrai soldat de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Et, il a eu à le montrer et démontrer plusieurs fois. Il n’est pas dans des calculs politiciens et autres querelles de bas étage. Son seul souci, c’est de l’accompagner à réussir avec brio son mandat en cours », a laissé entendre Fallou Samb.

Le jeune responsable du parti présidentiel à Gossas, de renchérir : « Boun Abdallah, c’est est la générosité faite homme. Au niveau de notre localité, il a beaucoup fait pour élever notre niveau de vie en aidant les jeunes à avoir un travail. Il est utile à tous et ses actions sont partout visibles dans Gossas (électrification, adduction d’eau, infrastructures avec PROMOVILLES , etc) sans omettre les soutiens multiples aux organisations de femmes, de jeunes et aux religieux ».