Farba Ngom «ôté» de son immunité…les membres de l’APR transpirent

Le monde est-il en train de s’effondrer pour Farba Ngom ? Ancien député, puissant homme politique, le voilà dessaisi de son immunité parlementaire. Et s’il n’a pas une très bonne étoile, il risque de perdre plus que cette immunité. La reddition des comptes déclenchée par le régime de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye va faire beaucoup de victimes. Au sein de l’Alliance Pour la République (APR), la peur s’est déjà installée. Cette «chasse aux sorcières» risque d’emporter tous les hommes du «Macky».

L’Assemblée nationale a voté, ce vendredi, la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom. Parmi les 130 députés ayant pris part au vote, 124 se sont prononcés en faveur, tandis que 3 ont voté contre et 3 autres se sont abstenus. Cette décision met le parlementaire, visé par une enquête du Pôle judiciaire financier, à la disposition de la justice. Par conséquent, Mouhamadou Ngom pourra désormais être convoqué par le procureur pour une audition dans le cadre de ladite enquête.

Tout serait parti des éléments accablants contenus dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Ce rapport met particulièrement en lumière des fonds reçus par Tahirou Sarr, en provenance du Trésor public, suivis de virements à des sociétés et individus, parmi lesquels le député Farba Ngom. Ce dernier aurait perçu ces montants via des structures telles que la SCI Haba, dont il est propriétaire. Des accusations que le parlementaire et ses partisans avaient battu en brèche.

Mais celà semble ne pas convaincre les autorités judiciaires. «Par lettre numéro 5 du 3 janvier 2025, le procureur Général Près de la Cour d’Appel de Dakar, m’a transmis , en ma qualité de Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un courrier par lequel, le procureur de la République du Pool Financier sollicitait la levée de l’immunité parlementaire du Député Mouhamadou Ngom dit Farba. Ce magistrat expliquait avoir été saisi par le 20 décembre 2024 , des rapports numéro 41 et 51 de la Centif, mettant en exergue des faits susceptibles qualifiés d’association de malfaiteurs, blanchiment d’argent», a expliqué le ministre de la Justice.

Mais avec la traque lancée par le nouveau régime, Farba Ngom ne sera pas le seul membre de l’APR à avoir maille avec la justice. Dès sa nomination comme premier ministre, Ousmane Sonko avait donné le ton faisant de la reddition des comptes une priorité. Le leader du parti Pastef a fait dépoussiérer tous les dossiers et rapports que le président Macky Sall avait mis sous le coude. Il s’agit des centaines de dossiers et rapports de l’Ofnac, IGE, Armp et Cour des Comptes. S’ajoutant à cela aux nouveaux audits demandés sous Bassirou Diomaye Faye. Des audits qui commencent à faire sortir des cafards.

Beaucoup de membres de l’ancien régime risquent d’avoir de très gros problèmes. Ce après que Macky Sall ait décidé de négocier sa sortie. Une chose est sûre, si ces dossiers sortent des tiroirs, les sénégalais vont tomber de nu. L’affaire des fonds Covid suffisent pour se rendre compte de l’étendue des dégâts. La Cour des comptes sénégalaise avait pointé dans un rapport publié des milliards de francs CFA de dépenses sans rapport avec la pandémie. Une véritable bamboula qui révéle comment des personnes se sont sucrées sur le dos des sénégalais.

Au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfant (MFFGPE), Libération révélait une série de détournements, d’impostures et de manipulations orchestrés autour des fonds Covid, initialement destinés à soutenir les populations vulnérables durant la pandémie. Au cœur de l’affaire : un système frauduleux bien rodé, piloté par des responsables administratifs et exécuté avec une précision troublante. Un système de détournement construit sur des faux que la DIC (Division des Investigations Criminelles) a éventré.

Alors, les membres de l’APR devraient déjà se construire une défense solide. Le régime en place ne les laissera qu’après avoir fini de les traquer tous. Reste maintenant à savoir si les autorités vont faire en sorte de recouvrer l’argent prétendument volé. Ou vont-elles tout simplement se contenter de remplir des prisons déjà pleines ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn