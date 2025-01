Amadou Ba (encore) dans le viseur de l’APR…une erreur à l’Assemblée

S’il y’a une personne qui sait se faire discret, c’est bien Amadou Ba. Depuis qu’il a perdu l’élection présidentielle, du 25 mars 2024, il a actionné le mode silencieux. L’ancien premier ministre s’exprime de moins en moins sur la gestion des membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Mais le leader de la Nouvelle Responsabilité a posé un nouvel acte qui met en colère ses anciens collaborateurs de l’Alliance Pour la République (APR).

C’est fini ! Farba Ngom a perdu son immunité parlementaire. L’Assemblée nationale a acté la levée de l’immunité parlementaire de Mouhamadou Ngom. Sur les 136 députés présents, 120 ont voté pour, 3 contre, 10 ont délégué leurs votes et 3 abstentions. Les parlementaires de l’ancien régime ont quitté la salle après le discours de Abdou Mbow. Ils dénoncent une forfaiture et affirment qu’ils ne prendront pas part à « cette forfaiture » et une « parodie judiciaire ». Parmi les abstentions figurent Amadou Ba et certains de ses députés..

«Cette abstention du groupe de Amadou Ba va faire du bruit», a commenté un internaute sur sa page Facebook. Ce dernier de rajouter : «Amadou Ba n’est pas contre la levée de l’immunité parlementaire de Farba». Voilà la position de beaucoup de sénégalais après qu’une vidéo de l’ancien premier ministre soit devenue virale. Sur la toile, certains membres de l’APR ont déjà commencé à tirer sur celui avec qui ils ont cheminé pendant les périodes de vaches maigres.

«Si Amadou Ba s’est abstenu lors du vote visant à livrer l’honorable député Maire Farba Ngom à la justice, Alors il nous doit des explications ?», s’interroge Ardo Gningue. «Une raison de plus qui confirme pourquoi le Président Macky Sall a préféré livrer le pouvoir à Pastef que de soutenir ce traître», a réagi un internaute sur la publication de l’activiste. À tort ou à raison, ils sont en train de faire passer l’ancien premier ministre comme un traître. Une très mauvaise publicité pour un leader politique qui a décidé de faire face timidement au duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko.

Cette polémique est soulevée au moment où Amadou Bâ apporte son soutien à Farba Ngom. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle a été aperçu la semaine dernière au domicile du député, sis aux Almadies. Selon un quotidien de la place, il «est resté longtemps à l’intérieur [discutant] avec Farba Ngom avant de quitter les lieux». Le journal souligne qu’il avait été «filmé sur place la veille, mais [son hôte] ne s’y trouvait pas». Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru, M. Ba prône « une justice au service du peuple, et non d’un pouvoir ! »

«La rupture tant prônée à supposer qu’elle soit sincère doit aller de pair avec une justice véritablement indépendante et transparente, où les décisions sont fondées sur des faits avérés et non sur des considérations partisanes visant à museler toutes les voix discordantes», lit-on dans le communiqué. Amadou Ba et ses camarades indiquent qu’ils feront face, car «c’est un combat qui concerne chaque Sénégalais attaché à la liberté et au respect des droits fondamentaux».

Après ce communiqué, les membres de l’APR ne comprennent pas pourquoi cette abstention. Mais logique pour logique, la question que les hommes de Macky Sall devraient se poser est la suivante : si vraiment Amadou Ba s’est abstenu, ne rend-t-il pas les coups qu’il a reçu de ses anciens camarades ? Tout le monde a vu comment il a été boycotté par les Apéristes lors de l’élection présidentielle. Macky Sall et ses hommes l’ont laissé seul face au puissant duo Diomaye-Sonko.

Mais une chose est sûre, Amadou Ba entretient d’assez bonnes relations avec Farba Ngom pour ne pas lui faire un coup bas. Cette nouvelle polémique devrait pousser l’ancien premier ministre à revoir sa stratégie de combat. À force de vouloir jouer au républicain, il risque de se mettre à dos tout le monde. Au Pastef on ne saura pas sur quel angle l’attaquer. Les hommes de Macky Sall le prennent comme un «traître» qui pactise avec le nouveau régime.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn