Farba Ngom une cible…Pastef le jette en pâture sur les réseaux sociaux

Les hommes de Macky Sall doivent surveiller leurs arrières. Le nouveau régime les a sous les yeux. Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veulent voir tous les présumés délinquants financiers entre les mains de la justice. Farba Ngom est, depuis ce dimanche, sous le radar des patriotes. Sur la toile, une rumeur a place le député au coeur de la traque. Une information fausse qui doit pousser cet allié de Macky à regarder sur le rétroviseur.

Ce dimanche, un communiqué de presse attribué au pool judiciaire financier a vite fait le tour de la toile. Le document largement partagé par les membres de Pastef indique que le député Farba ngom serait impliqué dans des faits présumés graves. Et que les investigations menées jusqu’à présent révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux impliquant la création de sociétés écrans utilisées pour des transactions suspectes totalisant plus de 125 milliards de Francs CFA, des flux financiers injustifiés entre les comptes personnels de Mouhamadou Ngom dit Farba, ceux de ses proches, et des sociétés partenaires ».

Des accusations qui sont totalement fausses. Dans un autre communiqué, un communiqué officiel, il est clairement écrit : «Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi récemment de plusieurs rapports de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui sont en cours de traitement. Ainsi, l’analyse d’un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes. Les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA», lit-on

Le document signé par El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla de rajouter : «En application de l’article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, Ile Parquet financier envisage l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence, abus de biens sociaux».

Dans le communiqué officiel, il n’est nullement écrit que Farba Ngom soit accusé de quoi que ce soit. L’ouverture d’une information judiciaire permettra de mobiliser tous les moyens nécessaires pour démanteler ce réseau criminel. Les investigations viseront notamment à identifier l’ensemble des responsables et à tracer les flux financiers pour en déterminer l’origine exacte. Mais pourquoi les patriotes se sont-ils empressés de jeter le député de l’APR en pâture ?

Ce compagnon de Macky Sall est dans le viseur des patriotes. Pour les partisans de Ousmane Sonko, il doit s’expliquer sur tous les biens fonciers qu’il détient. Le journal de Pastef avait même fait un article dans lequel il accusait Farba de prédation foncière. Si cela ne dépendait que des pastefiens, le député aurait déjà retrouvé Lat Diop en prison. Et en faisant fuiter le premier document, c’est sûr que les tenants du pouvoir envoient un message un peu plus clair à cet apériste.

«Comme annoncé récemment, un 2e communiqué arrive, résumant et rectifiant les nombreuses erreurs du premier. Le premier comme vous le constatez, n’a pas de date ni de numéro et le comble, il est signé « Le Procureur de la République Financier ». Un constat amer mais qui devrait interpeller Farba Ngom et ses avocats: curieusement, le nom de Farba Ngom disparaît et la demande de levée de son immunité parlementaire avec», a écrit la page Baatu Dëgg pour mettre en garde le «griot» de Macky.

Farba Ngom est ainsi averti. Le parlementaire est dans le viseur de Pastef. S’il ne surveille pas ses arrières, il risque de se retrouver en prison. Le régime ne s’arrêtera pas en si bon chemin tant qu’il ne mettra pas la main sur tous les…présumés délinquants financiers.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn