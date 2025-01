Cet «imam-patriote» dérape…Des propos extrêmement graves

Le principal problème de Ousmane Sonko, ce sont les personnes qui se disent ses partisans. Des membres ou sympathisants du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont l’habitude de déraper sur certains sujets. Et ce n’est pas cet imam du projet qui dira le contraire. Dans une nouvelle sortie polémique, il a tenu des propos qui choquent toute une communauté, particulièrement les femmes. Les propos sont extrêmement grave du fait qu’ils sortent de la bouche d’une personne censée la parole de Dieu.

La marche des féministes sénégalaises continuent de faire couler beaucoup d’encre et de salives. Ces femmes voulaient tenir un sit-in nu intitulé Freedom Day pour le 31 décembre. Elles voulaient dénoncer la culture du viol et à exiger des réformes en faveur des droits des femmes au Sénégal. Cependant, cet événement a été interdit par les autorités. Et selon l’ONG Jamra, le parquet aurait même posé des actions après la plainte que l’ONG avait déposé auprès du Procureur.

Si les autorités ont pris cette décision responsable, des commentateurs n’ont pas eu cette sagesse. C’est le cas de l’Imam Bamba Sall qui a réagi sur l’interdiction de cet événement. Mais le religieux est loin des valeurs prônées par l’islam. Ce sympathisant de Pastef et défenseur du Projet a tenu des propos qui ont provoqué une vive controverse. La déclaration qu’il a tenu dans un média de la place a choqué beaucoup d’internautes. Ces derniers n’ont pas manqué de dénoncer cette sortie.

«Le gouvernement aurait dû les laisser faire. Une fois nues, qu’elles soient toutes conduites en prison. On pourrait prendre des détenus incarcérés depuis plus de 20 ans, bien nourris et dopés, et les mettre ensemble pendant une semaine. Une fois dehors, elles deviendraient polies », a déclaré l’Imam Bamba Sall sur ton moqueur. Ces propos, jugés particulièrement violents, ont été largement critiqués, notamment parce qu’ils contredisent les principes fondamentaux de l’Islam, qui interdit la fornication, le viol et prône la dignité humaine.

«Il fait une apologie au viol, au crime sexuel organisé et viol consommation de stupéfiants. Il faut que la loi s’applique dans toute sa rigueur», a commenté un internaute sur une publication Facebook. Un autre va plus loin en déclarant : «Et pourtant quelqu’un a été emprisonné juste pour avoir commenté la supposée bataille qui s’est passée au Palais. Mais ce que vieux insinue est N fois plus grave car c’est I’apologie du viol». Des commentaires qui en disent long sur comment les sénégalais ont pris les propos de cet imam qui n’en est pas à son premier essai.

Dans une ancienne vidéo, il avait tenu des propos qui ne faisait ni plus ni moins que la défense de la violence. «Que les militants de Pastef mettent sur pied des comités de défense pour défendre la révolution», avait lancé le religieux qui demande aux patriotes de sortir leur argent pour donner des moyens aux grandes gueules. Pire, I’imam cautionnait même les insultes pour, disait-il, protéger la révolution.

Bamba Sall avait même invité le nouveau régime à appuyer les médias qui sont avec eux. Et à écraser ceux qui ne sont pas avec Pastef. Car selon lui, «il faut écraser la démocratie pour imposer sa révolution». Des propos extrêmement graves qui menacent le vivre ensemble. C’est cet imam qui a tenu ces propos qui font froid au dos envers des femmes qui veulent se faire entendre par le nouveau régime.

Cet imam menace la stabilité du pays. Ces propos graves peuvent avoir des conséquences énormes sur la cohésion nationale. Si un imam a pu être envoyé en prison pour «outrage au premier ministre», cet homme devrait rendre compte pour ces propos d’une extrême gravité. Demander à ce que des femmes soient envoyées en prison pour y être violées, c’est extrêmement grave. Le nouveau régime prône l’équité de tous les sénégalais devant la justice. Alors, les nouvelles autorités ne devraient pas laisser de telles pensées prospérer dans un pays aussi démocratique que le Sénégal.

Le Pastef est connu pour son discours extrême. Les patriotes ont bâti leur ascension sur la révolution. Mais arrivés au pouvoir, ils n’ont plus le droit de jouer les troubles fêtes. De tels imams ne doivent plus avoir le droit à la parole. Ils menacent la cohésion nationale.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn