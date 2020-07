Ministres, PDG, DG, politiciens et même simple fonctionnaires…si vous voulez rester longtemps dans les grâces de Macky ou durer à votre poste…Evitez Farba Ngom et Yakham Mbaye. Si vous n’êtes pas convaincus, demandez à Sory Kaba, Moustapha Diakhaté et plus récemment Mloustapha Cissé Lô…Ils sont tous passés à la trappe après s’être frottés à ces deux « vampires » politiques…

Farba Ngom, Yakham Mbaye : Les deux « vampires politiques » devenus faiseurs de rois

Farba Ngom, Yakham Mbaye, voilà deux énergumènes surgis sur la scène politique nationale. Deux arrivistes, qui chacun à sa manière, sont des griots du Chef de l’Etat Macky Sall et de la Première Dame Marième Faye Sall. De véritables griots, qui passent, s’il faut rester dans les bonnes grâces du couple présidentiel à éviter. Des énergumènes dont le seul fait d’armes, est que dans leur vie, ils ne seraient jamais sauf que Macky Sall est au pouvoir.

Le fait est inédit et ne se passe qu’au Sénégal où c’est le règne des médiocres et des nuls. L’on aura beau examiner les CV de Yakham Mbaye et de Farba Ngom, l’on ne trouvera qu’ils sont devenus ce qu’ils sont par la seule grâce du Chef de l’Etat. Et, aujourd’hui, voilà qu’ils deviennent des faiseurs de rois.

Vous êtes ministres, PDG, DG, politiciens ou mêmes simples fonctionnaires, et vous voulez rester dans les bonnes grâces du Chef de l’Etat, évitez donc de marcher sur les plates-bandes de ces deux individus. Croient-ils vraiment au Chef de l’Etat ? Nous en doutons fort. Tout le Sénégal a cru avoir la berlue, lorsque, au soir d’un remaniement ministériel, le nom de Yakham Mbaye a été cité comme membre du gouvernement. Un énergumène qui n’aurait jamais pensé dans sa vie, une seule fois être ministre de la République. Soyons tout de même sérieux !

L’on comprend bien vite la promptitude de Yakham Mbaye ainsi que celle de Farba Ngom, à vouloir, coûte que coûte descendre en flammes tous ceux qui se mettent dans leurs lignes de mire. Sory Kaba, Moustapha Diakhaté, Moustapha Cissé Lô, tutti quanti, l’ont appris à leurs dépens. Suivant les humeurs de ces deux « vampires politiques », ils sont passés à la trappe.

Au fait qui ne souvient que Yakham Mbaye qui ne jure que de sa « fidélité » au Chef de l’Etat Macky Sall, avait complètement perdu le nord au point de tirer à boulets rouges sur le régime du Président Macky Sall, parce qu’il s’était fait virer du gouvernement. Le gus n’a renouvelé sa fidélité au Chef de l’Etat qu’après avoir trouvé au quotidien national Le Soleil où il est devenu Directeur général.

Au Sénégal, sous Macky Sall, le règne des nuls et médiocres, laudateurs du Chef de l’Etat.

La rédaction de Xibaaru