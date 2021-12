Fass Mbao : Un jeune se fait poignarder à mort pour un portable

Un garçon nommé Mouhamed Ba a été mortellement poignardé par son camarade répondant au nom de Doudou, à Fass Mbao, banlieue de Dakar, cette nuit. Tout serait parti d’une banale dispute, qui a brusquement dégénéré.

Doudou aurait pété un câble et engagé de vifs échanges avec le jeune Mouhamed, venu récupérer son téléphone des mains de son bourreau, au niveau du jardin public de Tally Mame Diarra de la localité. Il recevra un coup de couteau, à la place. D’autres camarades du jeune garçon arrivent, tentent de lui porter assistance, l’embarquant à bord d’un véhicule pour l’acheminer à l’hôpital. La victime, qui a perdu beaucoup de sang, succombera au cours de son évacuation, rapporte Emedia.

Des voisins en colère, appréhendent le présumé meurtrier et menacent de venger le défunt. D’autres se dressent en bouclier et alertent les éléments du poste de police de Mbao. Ces derniers arrivent et embarquent le mis en cause à bord de la fourgonnette ainsi que d’autres habitants et témoins oculaires de la mortelle dispute.