Fatigué et découragé…Me Diaraf Sow écrit au président Macky Sall

Excellence Monsieur le Président de la République, cher leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar

Le respect que nous avons en vous, l’affection et l’admiration que nous portons en vous n’ont jamais été mis à l’épreuve.

C’est aujourd’hui que nous sommes plus engagés et plus déterminés à vous soutenir et à accompagner toutes vos actions mais Excellence, le parti ADAE/J n’est pas content, ni la coalition Joowléene dont je suis le Coordonnateur national.

Pour contenir et maintenir le linge sale en famille, nous nous garderons bien d’entrer dans les détails mais le Bureau Politique, les Secrétaires Nationaux ainsi que les militants sont découragés et démotivés.

Excellence Monsieur le Président Macky SALL, la majorité des Secrétaires Nationaux me demande d’ailleurs de vous tourner le dos ; ces messages puisés dans le groupe watshapp » Coalition Joowléene National » ont été transférés aux membres de votre cabinet dont Abdoulaye Daouda Diallo et Dr Augustin Tine pour tirer la sonnette d’alarme.

Si la plupart d’entre eux le disent, ce n’est pas parce qu’ils manquent d’estime en vous, non, ils sont démotivés, déçus, découragés et frustrés par rapport à ce qui se passe avec notre formation et qui est insupportable.

Excellence, nous sommes fatigués et découragés et nous sommes désolés de le dire à travers ce procédé de lettre ouverte, mais c’est la vérité.

Excellence Monsieur le Président de la République, la raison fondamentale qui nous a mené à vous écrire cette lettre ouverte est que la communication ne passe pas avec votre cabinet à qui vous aviez donné des instructions depuis plus de 6 mois qui tardent à être concrétisées pour un parti politique et une coalition qui se décarcassent tous les jours avant même votre élection en 2012 jusqu’à maintenant au vu et au su de tous.

Malheureusement, ces efforts n’ont aucune incidence sur la vie du parti et son traitement dans la coalition Benno Bokk Yaakaar ; c’est toujours les derniers venus qui ne sont ni plus populaires que nous, ni plus intelligents que nous, ni plus diplômés que nous, ni plus engagés que nous, ni plus fidèles et loyaux, ni plus légitimes que nous qui sont nommés, appuyés et soutenus par les membres de votre cabinet, ce qui est incompréhensible.

Monsieur le Président de la République, nous vous avons beaucoup apprécié et défendu et nous continuons de le faire malgré la décision de certains responsables favorables à la rupture avec Benno et croyez moi Excellence, ils ont raison mais « Mane ma khamoul nouma laye deff té Dama Takh Rip Si Khêkh Bi Té Lekou Massi Nanou Massi ».

Excellence Monsieur le Président de la République, si des journalistes, des présidents de partis de Benno Bokk Yaakaar, des membres de l’opposition et même des commerçants m’appellent pour exprimer leur indignation par rapport à ce qui se passe et nous apporter notre soutien, qu’en est-il de vous le principal bénéficiaire de tous ces innombrables sacrifices consentis par le parti ADAE/J et la coalition Joowléene, sans tricherie, avec détermination depuis plusieurs années ?

Les Menaces de morts, les insultes que je reçois tous les jours je n’ose même pas en parler, j’ai choisi de m’engager en Politique et je me suis préparé à tous et j’assume.

Excellence Monsieur le Président de la République, ceux qui me suivent tous les jours, qui m’écoutent et qui me lisent ne doivent pas avoir l’occasion de nous entendre autrement avec d’autres propos comme les autres le font.

Cela entacherait gravement à la qualité de mes idées, à la sincérité de mes discours futurs et à la crédibilité de mon engagement à vos côtés surtout devant les plateaux de télévisions et de radios et même sur les réseaux sociaux et ailleurs.

Ce n’est pas bien à chaque fois que vous devez nous entendre qu’il faut être obligé de faire recours à des voies officieuses parce qu’il y’a une absence d’efficacité quelque part dans votre cabinet.

C’est pourquoi, j’évite les conférences de presse et les sites internet et j’ai même refusé toutes les invitations dont récemment Senenews et je pense que nous avons assez communiqué en ce qui concerne les difficultés que nous traversons depuis des années et qui tardent à être solutionnées.

Excellence Monsieur le Président Macky SALL, vous n’avez aucun problème mais vous n’êtes pas bien soutenu et cela risque de vous porter préjudice.

« Mane yow la andale, ma môme sama bopp mais militants yi mômou ma léne té merr nagnou deh ».

C’est pourquoi Excellence, je vous prie de prendre le taureau par les cornes et de rectifier cette situation.

Maître Diaraf SOW Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente Joowléene (BBY)

Coordonnateur de la coalition Joowléene