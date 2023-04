Silence de Macky : Biguine Gueye parle d’équation à mille inconnus pour…

Le silence du président Macky Sall : Une équation à mille inconnus pour l’opposition en perte de vitesse.

« J’ai appris que le calme était beaucoup plus déstabilisant que la colère…j’ai appris que le silence, face à une offensive est un cri qui fait trembler la terre ». Confucius.

Prenant la limite temps 2014-2023, le Sénégal a connu les remous les plus bruyants de son histoire politique. Trois évènements marquants parmi ceux-ci auraient pu déstabiliser le pays de Senghor. Ce sont les

emprisonnements de Karim Wade pour enrichissement illicite et de Khalifa Sall pour détournement de la caisse d’avance de la ville de Dakar. Face aux sentences de nos tribunaux qui n’ont dit pourtant que le droit à l’encontre de ces deux personnalités, beaucoup d’encre et de salive a coulé. Des experts en tout aux journalistes de tous bords en passant par l’homme de la rue, chacun y alla de ses interprétations, appréciations et jugements personnels. Le temps de la justice n’étant pas celui de nos désidératas, Karim Wade et Khalifa Sall recouvrèrent la liberté suite à l’épuisement des procédures qui concernaient leurs affaires. L’opinion en général comprit malgré tout, que le Sénégal venait d’entrer de plein pied dans un changement de cap grâce à l’homme qui avait remplacé le président Abdoulaye Wade à la tête du pays.

En effet, résolu dans sa détermination à remettre notre République sur les rampes de l’émergence avec comme point de mire la restauration et la consolidation de l’État de droit, le président Macky Sall ne s’est jamais mêlé des déboires judiciaires des deux hommes politiques cités plus haut. Pourtant, il en a tellement pris de vertes et pas murs à l’époque où l’héritier de Wade au PDS et le leader de Taxawu Dakar ont été condamnés, non pas par ses œuvres mais par celles de notre justice qui a connu les mêmes accusations de l’opposition depuis que la République du Sénégal existe.

Mieux, avec la montée en puissance des réseaux sociaux et l’avènement d’un nouveau type de militants et d’opposants, Macky Sall ne cesse d’être sujet à des attaques totalement inadmissibles de la part de gens incapables de dissocier la liberté d’opinion, d’avec leur haine viscérale à son endroit. Il est censé incarner la première Institution, ne leur en déplaise car c’est pour cette raison qu’ils s’arrachent les cheveux du jour au lendemain. J’en veux pour preuve la plus concrète l’homme des lupanars ou du moins, l’homme du lupanar de Sweet beauté. Oui, suite à ses graves et répétées révélations sur la gestion de nos finances publiques, l’inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko fut logiquement radié de la fonction publique. À partir de ce moment-là, il ne s’est pas passé une seule semaine où le leader de Pastef, parti politique créé juste après sa radiation, ne sorte pour jeter le discrédit sur l’État du Sénégal.

Il ne s’en est jamais arrêté là, l’homme insulte la presque totalité des collaborateurs du président de la République et jette l’anathème sur nos magistrats, nos forces de défense et de sécurité et sur nos chefs religieux. Après sa bourde consécutive à ses penchants et pulsions pour le pagne ou les nuisettes, Sonko s’est fourré le doigt dans l’oeil en ayant diffamé un ministre de la République qu’il a cité nommément en déclarant à la face du Sénégal et du monde entier qu’il aurait détourné la rondelette somme de 29 milliards de nos francs. La coupe était donc pleine. Et tous les ingrédients réunis pour semer le doute dans l’esprit des uns et des autres, là où le discrédit total avait fini d’être jeté sur l’actuel ministre du tourisme.

Les attitudes et comportements de Ousmane Sonko dénotent juste une haine éperdue contre celui qu’il appelle méchamment MACKY SALL là où tous les autres prétendants à la magistrature suprême se font l’élégance de l’appeler PRÉSIDENT MACKY SALL. Au moins ! Sonko n’aime pas le président Macky Sall, tout le monde le sait, il en a fait non pas un adversaire mais un ennemi, c’est son droit mais Sonko n’est pas un patriote, c’est un ennemi du Sénégal ! Que voulez-vous si tant est qu’on a un tant soit peu, lu Sénèque lorsqu’il affirmait : » La méchanceté boit elle-même la plus grande partie de son venin. » En conséquence, l’on est méchant que contre soi.

Pour exemplifier notre propos, convoquons le lendemain de la victoire finale du Sénégal à la dernière coupe d’Afrique des nations. À l’occasion, l’actuel maire de Ziguinchor a tellement souffert de cette consécration qu’il refusa, prenant le contre pied de ses compagnons de l’opposition, d’aller célébrer les lions et communier avec le peuple. Qui ose affirmer vu son état d’esprit et ses actes de toujours, que l’homme du faux « Burok » aime ce pays ?

Jamais il n’est publiquement intervenu pour appeler à la paix en Casamance. Au contraire, il développe un discours de haine qui alimente à la fois complexe et séparatisme. À chacune de ses sorties publiques, il tente de faire avaler à son audimat, que nos cousins de la belle ethnie DIOLA font l’objet de stigmatisation au Sénégal. C’est archi faux et un tel discours peut mener le pays vers une guerre civile aux conséquences inimaginables.

Il faut que Sonko revoie sa copie ! De mémoire de Sénégalais, aucun homme politique opposé au régime en place n’a été aussi violent et belliqueux. Le président Macky Sall malgré tout, se fait de plus en plus calme et paisible tel un sphinx. Exclusivement orienté vers la satisfaction des préoccupations du peuple, il se bat pour la dignité, la prospérité et l’émergence du Sénégal dans une Afrique libre et qui gagne de plus en plus de considération dans le concert des nations. Le leadership de cet homme reste incontestable, il demeure intact et évolue chaque jour un peu plus. C’est ça la réalité !

Alors… Au-delà du faux débat sur le second mandat autour duquel ces leaders de l’opposition voltigent comme des vautours affamés, tout républicain doit se refuser de suivre cette bande en perte de vitesse et dépourvue d’un programme alternatif au Plan Sénégal Émergent. De l’énergie à la santé en passant par le sport, l’enseignement supérieur l’éducation nationale, les infrastructures, l’emploi, la formation professionnelle…il n’y a pas un seul secteur de la vie économique où le président Macky Sall n’a pas apporté sa touche. Le monde entier reconnait qu’il dépasse ses prédécesseurs en termes de résultats et de réalisations dans notre pays.

Par conséquent, il ne répondra jamais aux calomnies, invectives et autres roucoulements de minuscules tourtereaux arrivés en politique la dernière pluie. Heureusement qu’il l’a tellement compris.

Nous réitérons notre soutien, notre engagement sans faille et notre attachement patriotique à l’actuel chef de l’exécutif, président de tous les Sénégalais. Macky Sall n’a pas le temps de jeter d’ailleurs un coup d’œil dans son rétroviseur pour apercevoir des caniveaux et marées salants d’une opposition qu’il a largement dépassée. Cependant, à chaque fois qu’il subira des attaques avec toute l’indiscipline qui les caractérise, nous nous ferons l’obligation de répliquer à la hauteur surtout des mensonges qui les caractérisent.

L’homme qui confond politique et rancune, l’élément qui foule au pied l’état d’urgence et le couvre feu, juste pour aller se procurer quelques minutes de voyage à la planète d’où il est retourné ridicule et vilipendé par une plainte doit raser les murs et faire profil bas. À lui et à tous ses acolytes de Yewwi Askan Wi, le chef de l’État répond par son silence, un silence somme toute thérapeutique. N’est-ce pas ça un homme de paix ? Enfin à Sonko nous confions ce mot de Mostafa Khelafi « Si son credo de paix et de survie passe par les guerres, l’homme finira par se faire éliminer lui-même ».

Vive le Sénégal !

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

Responsable de l’APR Fatick.