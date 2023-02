Fédé Basket : Baba Tandian attaque Babacar Ndiaye

Baba Tandian (à gauche) et Me Babacar Ndiaye (à droite)

Babacar Ndiaye n’a qu’une seule dette c’est de me faire condamner. Histoire que je ne puisse pas briguer la fédération sénégalaise de basketball. Fédération bi nak loumou ko diaral c’est incroyable. Diaral nako lounek.

Quand, il dit oui je veux un franc symbolique et tu fais le pied de grue pour appeler ce problème là à la barre sachant que je ne suis pas au Sénégal.

Ce qui est important pour moi c’est les investissements colossaux que je suis en train de faire dans le but de promouvoir l’économie Sénégalaise et l’emploi au Sénégal.

Cela me tient plus à cœur que de jouer à cache cache avec Babacar Ndiaye. Je le dis haut et fort Babacar Ndiaye je n’ai vraiment pas son temps. S’il veut me faire condamner, il n’a qu’à le faire.

Il veut m’extirper du basket, il n’a qu’à le faire. Mais qu’il sache que je suis un noble, on ne m’enterre pas vivant.

Ce que j’ai fait dans le basket en tant que joueur international, président de fédération, plus grand bailleur de cette fédération, initiateur du roi et de la reine s’il peut gommer tout cela pour diriger tout seul ce basket, si le pouvoir du ministère des sports lui permet de le faire alors il n’a qu’à le prendre parce que nous on s’en fout.

Nous, la bataille que nous menons, c’est uniquement pour le développement du basket. Le Président de la République investit énormément d’argent pour les infrastructures pour promouvoir le sport au Sénégal. Il est malheureux de constater que Babacar Ndiaye est en train de participer à son enterrement de première classe. Si on veut regarder Babacar Ndiaye enterrer ce basket tant mieux ! Moi je n’ai pas son temps. Actuellement, je suis en train de travailler, il n’a qu’à me foutre la paix. Il n’a qu’à me laisser. Mes avocats sont là-bas, ils n’ont qu’à s’adresser à eux et régler le problème. Moi dans tous les tous cas de figure je ne pourrai jamais être à Dakar ce mardi car je suis actuellement en Chine.

Baba Tandian