Victime de plagiat…«Regards Magazine» hausse le ton

Communiqué de presse du groupe « Regards Magazine » relatif à une usurpation de son titre

« Regards Magazine » périodique sénégalais enregistré sous le n° ISSN-0851-657 X, existe et paraît dans le paysage médiatique sénégalais, voire africain depuis plus de 20 ans, suite à sa déclaration faite au parquet de Dakar, en date du 14 Novembre 2002.

Regards Magazine est victime depuis quelques semaines d’usurpation de son titre par Regards Quotidien qui paraît sous notre titre depuis le lundi 06 février 2023 en version digitale, avec au surplus une absence de numéro ISSN, la demande de celle-ci, datant du mercredi 08 février 2023 auprès des archives nationales étant en cours.

Face à ce plagiat manifeste entretenu à dessein et à bon escient, le Président du CORED, celui de l’Association de la Presse en ligne et le Secrétaire Général du SYNPICS ont été saisis par le Directeur de publication de Regards Magazine aux fins d’exercer leurs prérogatives pour lever toute équivoque.

Regards Magazine, fait de l’équilibre de l’information son crédo sacré et se démarque totalement d’une presse de propagande partisane et peu soucieuse du respect de l’éthique et de la déontologie journalistique.

Regards Magazine tient à informer l’opinion nationale et internationale de ces faits d’usurpation d’un titre consacré relevant d’un piratage avéré qui entretient une confusion délibérément créée qui lui occasionne d’énormes préjudices. Regards Magazine se réserve l’initiative d’user de toutes les voies légales pour la défense de ses intérêts en vue de préserver sa crédibilité.

Fait à Dakar, le 20 février 2023