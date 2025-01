Fédération des sports équestres : Des pratiques du «Leundeum Loubbeul Lijeunti» dénoncées (communiqué)

La Fédération Sénégalaise des Sports Équestres (FSSE) signe et persiste dans ses pratiques “Leundeum Loubbeul Lijeunti”!

Encore une fois, la FSSE a frappé fort en se réunissant ce vendredi 10 janvier 2025 dans un hôtel de la place pour tenir une assemblée générale élective ou plutôt sélective et nominative aux relents de partage de gâteau entre familles et bande d’amis ou de communautés.

Selon l’article du journaliste A. Ndiour paru dans un quotidien sportif de la place publié ce samedi 11 janvier 2025, Monsieur Ibrahima Wade a été reconduit comme Président de la Fédération Sénégalaise des Sports Équestres (FSSE). Le terme reconduit n’est d’ailleurs pas anodin car, une fédération qui n’arrive pas à tenir une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle a subitement tenu une Assemblée Générale Élective, sans convocation ni communication officielle, aux allures d’une réunion de famille et de complotistes. Et cette fois en y joignant une petite dose d’intelligence inquiétante et de manipulation pour faire passer leur dérive sous la caution de la Direction des activités physiques et sportives du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Au final, les anciens membres invisibles du bureau fédéral, composé du trio Ibrahima Wade, Pape Seck et Wahid Harati ont décidé de conserver leurs postes respectifs de Président, de Secrétaire Général et de Trésorier Général d’une part ; puis de renouveler leur confiance à certains amis et proches comme Me Seydou Diagne et le colonel de douanes Mbagnick Fall et enfin d’élargir leur comité avec les familles Hachem, Kazoun, Aidibé, Rosière et Seck d’autre part.

La nouvelle équipe fédérale se compose comme suit :

Président : Ibrahima Wade – depuis 2008 et reconduit à son sixième mandat: Pour rappel le mandat du comité directeur est de trois ans.

: Ibrahima Wade – depuis 2008 et reconduit à son sixième mandat: Pour rappel le mandat du comité directeur est de trois ans. Vice Président : Mme Yasmine Hachem (nouvelle nomination).

: Mme Yasmine Hachem (nouvelle nomination). Vice Président : Me Seydou Diagne – depuis 2008 avec plusieurs casquettes et rôles en fonction des besoins et des défis ou opportunités à saisir par moment.

: Me Seydou Diagne – depuis 2008 avec plusieurs casquettes et rôles en fonction des besoins et des défis ou opportunités à saisir par moment. Vice Président : Capitaine Aliou Barre.

: Capitaine Aliou Barre. Secrétaire Général : Pape Seck – Ancien Directeur Technique National et qui se proclame M. Indispensable. Il est tout à la fois, administrateur général, planificateur, organisateur et régulateur. Il décide de qui doit être acteur ou non en fonction de ses émotions.

: Pape Seck – Ancien Directeur Technique National et qui se proclame M. Indispensable. Il est tout à la fois, administrateur général, planificateur, organisateur et régulateur. Il décide de qui doit être acteur ou non en fonction de ses émotions. Secrétaire Générale Adjointe : Mme Swado Wade (nouvelle nomination).

: Mme Swado Wade (nouvelle nomination). Trésorier Général : Wahid Adnan Harati – Il aurait déclaré lors de cette réunion en présentant un bilan financier oral que la FSSE a mobilisé près de 200 millions FCFA de recettes et a dépensé plus de 100 millions et environ 90 millions sont placés en dépôt à terme (DAT) dans une banque de la place. Il daigne au moins en faire un en oral car n’en ayant fait aucun aux acteurs depuis 2008.

: Wahid Adnan Harati – Il aurait déclaré lors de cette réunion en présentant un bilan financier oral que la FSSE a mobilisé près de 200 millions FCFA de recettes et a dépensé plus de 100 millions et environ 90 millions sont placés en dépôt à terme (DAT) dans une banque de la place. Il daigne au moins en faire un en oral car n’en ayant fait aucun aux acteurs depuis 2008. Trésorier Général Adjoint : Yasser Aïdibé (nouvelle nomination).

: Yasser Aïdibé (nouvelle nomination). Membres sans fonctions : Arnaud Rosière et Christine Kazoun (nouvelles nominations).

Aux côtés de ce bureau exécutif, neuf commissions spécialisées ont été créées et des présidents de commissions nommés sans critères et sur la base d’un népotisme inacceptable et pour des intérêts personnels, familiaux et communautarisme. Des actes posés qui sont très dangereux avec de forts risques de conflits d’intérêt.

Commission discipline : Colonel Mbagnick Fall – Il a vraiment du travail car les premiers à discipliner dans cette fédération c’est le trio Président, SG et Trésorier Général.

: Colonel Mbagnick Fall – Il a vraiment du travail car les premiers à discipliner dans cette fédération c’est le trio Président, SG et Trésorier Général. Commission Appel : Me Seydou Diagne – Effectivement, ils vont devoir sûrement interjeter des appels auprès des cours et tribunaux pour toutes les plaintes qu’ils ont déjà reçues dans le passé et qu’ils vont continuer à recevoir.

: Me Seydou Diagne – Effectivement, ils vont devoir sûrement interjeter des appels auprès des cours et tribunaux pour toutes les plaintes qu’ils ont déjà reçues dans le passé et qu’ils vont continuer à recevoir. Commission vétérinaire : Dr Abdoulaye Cissé.

: Dr Abdoulaye Cissé. Commission règlements sportifs : Mme Nour Berrachid (Épouse de M. Arnaud Rosière – membre du bureau exécutif).

: Mme Nour Berrachid (Épouse de M. Arnaud Rosière – membre du bureau exécutif). Commissions compétitions nationales : Hamoudy Kazoun (Fils de Christine Kazoun – membre du bureau exécutif) et Doudou Ndoye.

: Hamoudy Kazoun (Fils de Christine Kazoun – membre du bureau exécutif) et Doudou Ndoye. Commission sponsoring : Rayana Abourizk Fakhry (Fille de Mme Yasmine Hachem – Vice présidente).

: Rayana Abourizk Fakhry (Fille de Mme Yasmine Hachem – Vice présidente). Commission examens fédéraux : Mansour Sylla (nommé sans être au courant de la réunion et de sa nomination)

: Mansour Sylla (nommé sans être au courant de la réunion et de sa nomination) Commission Palmarès : Mme Alizé Bourquin (Épouse M. Yasser Aidibé – Trésorier Général Adjoint).

: Mme Alizé Bourquin (Épouse M. Yasser Aidibé – Trésorier Général Adjoint). Commissaire aux comptes : Samba Seck (Petit frère de Papa Seck – Secrétaire Général) Il était absent à la réunion.

Cette Assemblée Générale Élective ne respecte aucune disposition des textes réglementaires (certes vétustes et à repenser en profondeur) qui régissent l’entité et n’est définitivement ni légitime ni légale. Ainsi, toutes les conséquences en droit devront être tirées et les responsables sanctionnés avec la rigueur qui sied pour donner l’exemple à toutes les autres fédérations sportives ayant les mêmes pratiques.

Il est important de dénoncer avec la plus grande fermeté ces abus de pouvoirs des membres de la FSSE et tous les manquements et dysfonctionnements de cette entité depuis plus d’une décennie mais aussi d’interpeller les nouvelles autorités étatiques, particulièrement Madame le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, de prendre très au sérieux le mode de fonctionnement des fédérations sportives et de porter une attention particulière sur les pratiques nébuleuses de certaines d’entre elles.

Madame le ministre, à l’heure du Juub, Jubbal, Jubbanti, la fédération sénégalaise des sports équestres continue à s’enfoncer dans ses pratiques opaques de “Leundeum, Lubbul, Lijeunti”. Beaucoup d’acteurs du milieu équestre ont longtemps espéré ce changement de régime afin que cela se répercute sur l’ensemble des instances de décisions, y compris celles de la Fédération Sénégalaise des Sports Équestres.

Madame le ministre, savez-vous que depuis plus de 10 années, les instances de la FSSE ne fonctionnent pas correctement ? Savez-vous que vous avez droit de coopter cinq membres pour composer le comité directeur?

Madame le ministre, savez-vous combien de jeunes sénégalais sont exploités et parfois dans des conditions de travail précaires dans les structures équestres qui composent cette fédération? … Ils sont nombreux à se sacrifier jours et nuits pour ce sport que nous chérissons tant sans rien en retour, ni respect, ni reconnaissance, ni informations fiables ?

Bref, Madame le ministre, les cavaliers, les propriétaires et acteurs du monde équestre vous serons reconnaissant.e.s d’ouvrir une enquête dans la gestion de cette Fédération d’autant plus que la personne soit disant Président reconduit est aujourd’hui à la tête de l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, une personne au leadership et aux compétences souvent remis en question.

Madame, sauvez le milieu équestre sénégalais.

Amath Diallo

Fondateur des Ecuries Hakim Horse House

Cavalier et Propriétaire de chevaux