FEDERATION PDS MAROC: COMMUNIQUE SUITE AU RENOUVELLEMENT DU PARTI DEMOCRATIQUE SENEGALAIS

A l’instar des grands partis politique l’heure est au renouvellement pour le Parti Démocratique Sénégalais.

En effet on ne peut pas changer les pratiques sans changer les hommes afin de donner naissance à une

alternance générationnelle même si on reconduit certaines têtes à leurs postes. Pour que cette dernière

(Alternance générationnelle) ait lieu, il faut que le remaniement soit fait de façon objective, ferme et

décisive sans demi-mesure pour l’avenir rassurant du parti.

C’est avec un grand plaisir que nous avons appris la mise en place par le frère Secrétaire Général National

Me Abdoulaye WADE de la nouvelle direction si large, si dynamique et si proche de notre base politique

qui s’adapte aux nouvelles réalités politiques actuelles de notre cher Sénégal.

Cela faisait quelques temps que les militants, sympathisants du Parti Démocratique Sénégalais et les

Karimistes attendaient une telle installation et c’est désormais chose faite !

Un parti doit améliorer ses pratiques, sa culture et son organisation. Si ces derniers créent une frustration sur certaines personnes profitants de cette occasion pour s’attaquer à cette décision de notre frère SGN ainsi proférant des attaques gratuites à l’endroit de notre frère Karim Meissa WADE qui, de par sa personnalité, sa discipline, sa lucidité et surtout sa maturité a su montrer son sens de responsabilité.

Il est clair maintenant dans la tête de beaucoup de Sénégalais que cette troupe initiatrice de cette cuistrerie

conférence de presse en présence d’un des alliés de Macky au nom Ahmed Fall Baraya, c’est Macky SALL

qui est derrière eux, il est l’instigateur de tout cela, parce que nous sommes bien conscients que dans notre parti il y’a beaucoup de parasites qui font tout pour que le PDS perd de sa crédibilité et qu’il n’ait plus le poids qu’il avait d’antan c’est la raison pour laquelle ils prônaient à tout prix pour instaurer le conservatisme jusqu’à traiter les Karimistes et autres des parachutistes venus de nulle part alors que c’est grâce à l’avènement des Karimistes que notre PDS a pu rester toujours au sommet .

Les karimistes, les infatigables et incontournables combattants, présents sur tous les combats ont su faire

face à Macky Sall contre l’intimidation, chapeau à eux.

La Fédération PDS Maroc tient à adresser ses sincères félicitations et encouragements au nouveau

Secrétariat National qui demande de patience, beaucoup de détermination et d’énergie pour relever le défi

afin de reconquérir le pouvoir en 2024.

La fédération PDS MAROC exige l’exclusion sans délai et sans condition dans toutes les instances des ex

frères à savoir Omar Sarr, Me Amadou Sall, Babacar Gaye, Aziz Diop et consort…parce qu’ils constituent

des écornifleurs montés par Macky Sall en vue de réussir son slogan « réduire l’opposition à sa plus simple

expression ».

Secrétaire Général

Yoro Houeychi GUEYE