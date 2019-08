DECLARATION…PDS FEDERATION GABON

Suite au renouvellement du comité directeur du Parti Démocratique

Sénégalais, le Parti Démocratique Sénégalais Fédération Gabon félicite

et encourage le Secrétaire Général National Maître ABDOULAYE WADE

de l’initiative visant à régénérer le Parti. Le choix de ces nominations qui

relève de sa vision légendaire ne nous laisse pas indifférent, d’autant

plus que nous considérons la politique comme étant une compétition, et

que les textes du Parti lui permettent et l’autorisent de renouveler les

dirigeants chaque fois que l’occasion se présente et paraît nécessaire.

Nous lui renouvelons notre confiance même si le Parti Démocratique

Sénégalais Fédération au Gabon ne figure pas dans cette nouvelle

équipe. Nous déplorons le comportement égoïste de certains

responsables qui ont été remerciés dans le but de rajeunir le PDS. Nous

leur suggérons d’exploiter de nouveaux cieux et pourquoi pas

d’accompagner la toute nouvelle jeune équipe au lieu d’opter pour la

déstabilisation.

Le PDS Fédération Gabon soutient le Secrétaire Général National et

toute son équipe et souhaite une victoire éclatante des élections locales

à venir et présidentielles en 2024. Nous souhaitons bonne santé, longue

vie à notre Président ABDOULAYE WADE le visionnaire et le grand

bâtisseur.

Vive le combat

Vive le PDS Fédération Gabon

Vive Notre Candidat Karim MEISSA WADE.

Fait à Libreville, le 29 Août 2019