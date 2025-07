Folie au Sénégal : quand la jeunesse paie le lourd tribut ! (Par Ansoumana DIONE)

Ce qui se passe actuellement au Sénégal doit intéresser toute personne soucieuse de son devenir économique et social. De plus en plus, notre jeunesse est en proie à un phénomène extrêmement grave et préoccupant. Il s’agit de la recrudescence de la folie frappant cette frange de notre population qui constitue la force d’une nation. Où va notre pays avec cette situation très insoutenable pour les nombreuses familles souffrant en silence ? Dans les rares structures psychiatriques comme à l’Hôpital de Fann et à Thiaroye, des jeunes entre 18, 25 et 30 ans y sont admis en consultation. Malheureusement, par manque de place, ils sont obligés de suivre leurs traitements à domicile, ce qui constitue un frein dans la prise en charge médicale.

Ici au Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, nombreux sont les jeunes dont les parents ne sont même pas dans les dispositions de leur assurer les frais de traitements, qui sont reçus et le dernier concerne ce malade mental ayant saccagé l’esplanade de Médina Baye le dimanche dernier. Face à ce tableau très sombre et peu reluisant, notre pays demeure et reste confronté à un déficit criard de personnels spécialisés : psychiatres et psychologues, entre autres, sans compter la cherté et surtout la rareté de certains médicaments psychotropes. D’ailleurs, nous avons comme l’impression que les soins psychiatriques sont non seulement privatisés mais surtout exclus de notre système de santé, au détriment de nos populations.

L’heure est extrêmement grave et l’avenir de notre nation est vraiment incertain. C’est la triste raison pour laquelle, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) tire la sonnette d’alarme, le peuple tout entier vivant dans une situation perpétuelle de stress et d’anxiété assez dangereuse pour notre stabilité nationale. Si l’on y prend garde, notre pays risque de vivre une catastrophe, d’où l’urgence pour les forces vives de la nation, d’élever la voie avant qu’il ne soit encore trop tard. Le Sénégal est assis sur une poudrière, avec le nombre si exorbitant de jeunes souffrant de troubles mentaux pour des mobiles divers et variés. Le chômage, le phénomène l’émigration clandestine, la drogue sont parmi les causes.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) – Tel : 77 550 90 82 – 70 745 88 47