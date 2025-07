Fin de la Présence Militaire Française au Sénégal : La réaction de Noo Lank

Le collectif Noo Lank se réjouit de la fin officielle de la présence militaire française au Sénégal, une décision historique qui répond à une revendication ancienne portée par les forces vives de la nation. Ce moment, salué avec fierté, engagement et espoir, marque une avancée majeure dans la quête de souveraineté nationale.

Le collectif salue particulièrement le travail déterminant du Front pour le retrait des bases militaires étrangères, dont Noo Lank est membre fondateur. Ensemble, le 11 juillet 2024, à l’occasion des 100 jours au pouvoir du Président Bassirou Diomaye Faye, ils avaient remis un mémorandum rappelant les engagements de campagne du Président en faveur de la souveraineté militaire du Sénégal. La demande de démantèlement des bases françaises encore présentes sur le sol sénégalais est un témoignage de l’engagement populaire.

Ce combat citoyen a trouvé un écho favorable au sommet de l’État. Par courrier officiel daté du 6 mars 2025, le Ministre des Forces Armées a confirmé que la requête avait été traitée avec soin. Cet échange souligne l’importance d’un dialogue constructif entre les institutions républicaines et la société civile, montrant que la vigilance citoyenne est un levier essentiel pour la transformation des sujets régaliens.

Face à cette avancée, le collectif Noo Lank formule plusieurs exigences : il se félicite de cette avancée vers une pleine souveraineté nationale et réaffirme sa position ferme contre toute forme de domination sécuritaire étrangère. Il appelle à la mise en place d’une stratégie nationale de défense adaptée aux réalités et besoins du pays, tout en exigeant un contrôle démocratique effectif des futurs accords militaires, impliquant le Parlement et la société civile. De plus, il insiste pour que cette rupture s’inscrive dans une dynamique de coopération solidaire entre États africains.

Le collectif rappelle que la souveraineté ne doit pas être négociable, qu’elle soit économique, monétaire, diplomatique ou militaire. La fin des bases militaires françaises doit ouvrir la voie à une défense nationale centrée sur les besoins réels du pays et les aspirations de paix de la population. Une attention particulière doit également être portée à la solidarité régionale entre États africains pour relever collectivement les défis sécuritaires par une approche endogène et panafricaniste.

Le collectif Noo Lank reste mobilisé aux côtés du peuple sénégalais et de toutes les forces engagées pour la mise en œuvre des promesses de rupture. Leur objectif est de faire vivre l’idéal d’une Afrique libre, digne et souveraine. Ils appellent ainsi à une réelle transformation qui répond aux aspirations profondes des citoyens.