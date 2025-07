Vol de bijoux sur mineures à Dieuppeul : Une récidiviste interpellée

Une femme soupçonnée de vols multiples sur des fillettes a été interpellée dans la nuit du 22 juillet 2025 vers 1h du matin par le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul. L’arrestation s’est déroulée à Dieuppeul 3, suite à un signalement téléphonique d’un tiers qui avait observé la suspecte être appréhendée par un groupe de jeunes alors qu’elle venait de commettre un nouveau vol de bijoux.

La mise en cause, déjà bien connue des services de police, est une récidiviste visée par cinq plaintes antérieures. Son modus operandi révèle une manipulation particulièrement cynique : elle approchait les enfants en prétendant que leurs parents l’avaient mandatée pour récupérer leurs bijoux en or, notamment des bracelets et boucles d’oreilles, sous prétexte de les faire « nettoyer » chez un bijoutier. Exploitant la naïveté et la confiance des jeunes victimes, elle s’emparait des objets précieux avant de disparaître.

Cette stratégie criminelle a fait huit victimes entre avril et juillet 2025, principalement dans le quartier de Liberté 4. Le préjudice total causé par ses agissements est estimé à cinq cent vingt mille francs CFA, une somme considérable qui reflète la valeur des bijoux dérobés aux familles du quartier.

Après son interpellation, la suspecte a été placée en garde à vue au commissariat de Dieuppeul avant d’être présentée au Parquet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, où elle devra répondre de ses actes devant la justice. Cette arrestation met fin à une série de vols qui avait semé l’inquiétude parmi les familles du secteur, particulièrement préoccupées par la vulnérabilité de leurs enfants face à ce type de prédation.