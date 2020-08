Félix Mboup : « Mame Mactar Gueye est dans un combat très difficile »

Il m’arrive d’être dur et dictateur, en intimant l’ordre d’éteindre le téléviseur, chez moi, lorsque des images ou messages suspects y sont diffusés. Si je procède ainsi , c’est parce que, déjà à l’université, j’ai appris comment décoder un message, à travers l’image, la parole où l’écrit.

Les codes d’accès qui permettent de saisir le sens d’une toile, nous les avons maîtrisés. Pour ceux qui savent décrypter les messages, point n’est besoin de rappeler que notre mode, nos chansons, nos couleurs et nos propos, dans bon nombre de téléfilms et de clips font la promotion de la culture homosexuelle et lesbienne. Je ne cite pas de chaînes.

Mais, je note un téléfilm où il est clair que les valeurs lesbiennes sont passées au peigne fin. Les filles y apparaissent plus que les hommes. Considérant que les téléfilms de notre pays ne nous apprennent rien, sinon ne font qu’apparaître le clinquant et l’accessoire, je me détourne d’eux. Contrairement au Goorgoorlou que personne ne ratait, et qui nous plaçait au cœur du train-train quotidien du Sénégalais, en proie à des difficultés de toutes sortes.

Les réalisateurs de ces téléfilms n’ont pas été à la bonne école , cause pour laquelle ils ignorent le procédé de l’onomastique , pour lequel Mame Mactar Gueye est cloué au pilori .Au sujet des critiques, parfois acerbes, formulées à l’encontre de mon ami et frère, militant des bonnes causes, je voudrais inviter mes parents et amis chrétiens à faire preuve de plus de tolérance, en acceptant les excuses du responsable de Jamra .

Que rien ne vienne entamer cette belle cohésion entre les religions au Sénégal. La cohabitation harmonieuse des Chrétiens et des Musulmans est un don de Dieu, au Sénégal. Je suis musulman, et porte le nom d’Ibrahima, mais je ne m’offusque pas d’être appelé Félix. Ce dernier nom est celui par lequel on m’appelle le plus. Je compte énormément d’amis chrétiens, dont la conduite et surtout les valeurs m’enchantent et m’inspirent .

Dans bon nombre de villages , des garçons chrétiens et musulmans voient leur sang mélangé se coaguler sur un même mortier, lors de la circoncision, comme le rappelle Sembène dans son film , par le bien de son personnage de confession chrétienne. Plus tard, devenus adolescents, ces mêmes garçons s’échangent des noms, des parrains dans leurs familles. Celui qui communique ne peut manquer de commettre des erreurs, car nul n’est parfait .

Connaissant Mame Mactar Guèye, je peux dire qu’il ne cherchera jamais à tenir des propos offensants à l’endroit d’une religion quelconque. Il m’a intégré dans son panel WhatsApp, depuis fort longtemps, en plus de faire la médiation dans une affaire me concernant .

Dans ce cadre d’échanges, chaque fois qu’il cite des références religieuses, il ne passe jamais sous silence les références chrétiennes. Je voulais faire, depuis longtemps, ce témoignage sur l’homme. Mais ma santé chancelante et mon agenda trop chargé ne me l’avaient pas permis.

Ibrahima Félix Mboup

Professeur de Lettres