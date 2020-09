Cette femme mariée meurt en plein rapport sexuel avec le prêtre

Cette femme mariée est morte en plein rapport sexuel avec le prêtre de la famille. Un plaisir mortel

Les faits se sont produits dans la nuit du jeudi au vendredi saint. Monicah Mulenga a été conduite à l’hôpital où elle a été déclarée morte.

Plus tôt ce jeudi-là, la femme avait convaincu son époux de lui permettre d’aller assister à des funérailles avec son association de la ligue des femmes catholiques. Mais au lieu de cela elle se retrouvera dans la chambre de son amant qui n’est autre que le père Abel Mwelwa.

Owen Mulenga, le mari de cette femme Zambienne décédée à l’âge de 42 ans à la maison du prêtre, s’est exprimé par la suite. Selon Mulenga, il était au courant de l’affaire de sa femme avec le père Abel Mwelwa de l’église catholique St Maurice de Lusaka, car ils se voient depuis plus d’un an.

« Ma défunte femme sort avec le père Mwelwa depuis plus d’un an et je viens de découvrir le 19 novembre 2019 lorsque j’ai trouvé des messages WhatsApp dérangeants du prêtre dans son téléphone », a déclaré Mulenga. Questionnée sur cette affaire, elle a admis avoir vu l’homme de Dieu, mais a ensuite changé sa déclaration après avoir saisi avec force son téléphone des mains de son mari et l’a jeté dans de l’eau bouillante. “Le téléphone a été endommagé de façon irréparable”, s’en plaint Mulenga avant d’ajouter : «Nous avons failli divorcer mais nous avons été conseillés et nous sommes réconciliés. À partir de ce moment, elle a cessé de communiquer avec le prêtre, mais après un mois, leur relation a été ravivée ».

Lorsque Mulenga a appris que sa femme continuait de voir le prêtre, il a essayé de la conseiller, mais elle n’a pas pu l’écouter, car elle avait de moins en moins de respect pour son mari. «Elle me prétextait des réunions de l’église, mais elle se retrouvait dans certains hôtels ou à la paroisse avec le prêtre. J’ai essayé de la conseiller, mais elle ne voulait pas changer et a continué à dire que je l’accusais simplement parce que je ne voulais pas qu’elle assiste aux activités de l’église », a martelé Mulenga.

Il avait déclaré ouvertement vouloir porter l’affaire devant les tribunaux et demander le divorce «mais avant de pouvoir le faire, j’ai dû informer toutes les autorités ecclésiastiques nécessaires car il est difficile de divorcer en catholique de sa femme ».

Le jour où Monicah a trouvé la mort, elle s’était excusée auprès de son mari disant qu’elle sortait avec d’autres femmes pour une réunion de la Ligue des femmes de l’église. Selon Lui, sa femme avait de violente crise cardiaque et c’est certainement l’une de ces crises dans laquelle il pense qu’elle en est morte lorsqu’elle forniquait avec le prêtre.

Cet ex-mari abattu avoue : « C’est comme si le prêtre continuait son acte malgré le fait qu’elle lui dise d’arrêter quand elle avait sa crise, notez bien que , cela m’arrivait aussi quand je lui faisais l’amour mais comme je l’aimais et la comprenais, je pouvais me contrôler et arrêtez, mais le prêtre devait certainement le faire avec fougue, donc ne se souciant pas de son plaidoyer qui l’aura prématurément conduite à la mort ».

Après la mort de Monicah, le prêtre a appelé des femmes, le mari et la police, qui ont emmené la femme à l’hôpital où elle a été confirmée morte en raison d’une crise cardiaque aiguë qu’elle avait subie alors que le prêtre était sur elle.

« Au début, le prêtre a accepté la responsabilité et payé 50 000 K (Franc zambien) pour ses funérailles. Il nous a dit qu’il nous paierait 150 000 K d’indemnisation, mais nous avons refusé et signalé l’affaire aux hautes autorités de l’église qui ont enquêté et l’ont trouvé coupable, d’où sa récente suspension », a-t-il déclaré. Mulenga a également allégué que le prêtre qui a été suspendu des activités de l’église, avait déjà soudoyé des policiers qui avaient récupéré le corps de sa femme.