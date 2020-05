Fête du 1er Mai 2020: Le monde cœur au Covid ! Par Ibrahima NGOM Damel*

Notre monde est en train de vivre une parenthèse particulièrement douloureuse qui, nous n’en doutons point, fera date dans l’Histoire. Ces moments de doute, d’angoisse dus à la survenue de la pandémie à Coronavirus ou Covid-19, sont tristement partagés par l’ensemble des populations de notre Village-Terre. A ce jour, les pays épargnés par ce satané virus, par ce maudit hôte, se comptent sur les doigts d’une main. Tant cette maladie ignore les frontières et élit domicile presque, partout et, sans aucune considération des modes de vie, des cultures, des religions, de races, d’états de développement, d’épanouissement, etc. Démocrate, il est jusqu’au bout des ongles. Reconnaissons en lui, cette qualité et, si qualité il ya !

Aujourd’hui, 1èr Mai. Voilà une date qui a fini par avoir une grande résonnance dans l’esprit de tout le monde. Elle marque la commémoration de la fête internationale du Travail. Mais, le constat, à ce jour, est que nous n’avons pas le cœur à la fête. L’écrasante majorité des travailleurs du monde a bien le cœur au Covid-19, ce petit-puissant- germe (si on peut l’appeler, ainsi,) qui continue de l’endeuiller, de semer peur et désolation tous azimuts. Qui pis est, il prive du travail bon nombre de personnes et, sur ces entrefaites, les confine de force chez elles. Comme pour dire, lui seul, travaille ! Il met à nu notre vulnérabilité, notre incapacité à faire face avec célérité à un ennemi qui nous porte dommage. Il reste sourd à tenaces sollicitations consignées dans des cahiers de doléances, se résumant : quitter d’abord le monde pour de bon, pour qu’on reprenne nos activités respectives, pour que vienne s’installer une vie à la normale.

Que Dieu nous délivre du malheur de ce travailleur atypique et funeste par ce qu’il nous inonde, à tire-larigot, de frayeur ! En ce jour de 1èr Mai, voilà qu’il s’entête à prendre du répit. Il refuse, ainsi, de retourner au royaume des monstres et autres vampires assoiffés de sang humain. Il continue de pointer son museau mortifère . Tout ensemble pour combattre ce méchant Covid qui vide l’Humanité de la meilleure de ses créatures.

*Journaliste.