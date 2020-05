Fédé de Basket…la réponse salée de l’ex ministre d’Etat Abdoulaye Makhtar Diop

Intimidation ou affolement ? Par Abdoulaye Makhtar DIOP, Ancien Ministre d’Etat, Ministre des Sports

Baba Tandian n’est pas mon ami, ni mon copain, encore moins une relation d’affaires. Nos rencontres sont circonstancielles et liées aux cérémonies ou événements, auxquels il m’arrive d’assister. En plus je n’ai pas ses numéros de téléphone.

Si un ministre est apprécié à l’aune des résultats des fédérations, allez voir dans vos archives, le ministre des sports qui a le plus participé aux résultats des sportifs sénégalais. La seule médaille olympique avec El Hadji Amadou Dia Bâ a été remportée sous mon ministère, sans compter les médailles d’or des championnats du monde militaire d’athlétisme de Cheikh Tidiane Boye, ceux de judokas Ankiline Diabone, Lansana Coly, Abdoulaye Koté et les nombreux titres de championne d’Afrique de Basket-ball, la première demi-finale du Coupe d’Afrique des Nations de football, et de plusieurs autres disciplines sportives et avec des moyens limités.

Dans l’administration du sport, de la ligue à la fédération, aux confédérations et aux fédérations internationales, mon cursus autorise des avis et des jugements fondés sur des considerations objectives.

Abdourahmane Ndiaye Adidas 1 est mon jeune poulain depuis le Dial Diop, le Plateau. C’est un parent, un grand sportif, un technicien compétent et un cadre brillant, et pourtant son limogeage ne m’a pas fait sortir du concon bâtie par ma carrière universitaire, professionnelle, administrative, politique etc…

Si la fédération ou le ministère assure ce communiqué, il va de soi que les suites que je réserve à vos impolitesses, votre incorrection et fautes grammaticales, de synthaxes et caractérielles seront à la mesure de mon indignation.

Si une simple question sur le barème des sanctions de la fédération signifie l’intimidation et pousse à profiler le ministre Bâ, on comprend mieux pourquoi les réactions de certains acteurs de la discipline vous effarouchent.

Heureusement que l’encre ne vaut pas la plume ; piètre communication qui ne vous sortira jamais de l’anonymat. J’attends la réponse de Monsieur le Président de la Fédération et la réaction de Monsieur le Ministre pour mettre un terme au capharnaüm dans le milieu.

Quant au signataire du communiqué, aucune péripétie de la vie ne me conduira à le valoriser, car une polémique peut laisser supposer d’une discussion d’égal à égal.

Abdoulaye Makhtar DIOP

Ancien Ministre d’Etat, Ministre des Sports