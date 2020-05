Hommage appuyé au grand homme…Le patriote Aliou Sall

Je profite de ce mois sacré de Ramadan pour m’offrir le grand honneur de prononcer un mot sur un grand homme incompris que j’ai appris à admirer avec attention, à l’instar de mon grand frère à moi, le Ministre d’État Mahammed Boun Abdallah Dionne.

La pression est forte, car il y’a tant à dire sur ce cet homme pieux et généreux au cœur d’or, ce grand intellectuel exceptionnel.

Frère cadet du Président de la République, son Excellence Macky Sall, Il est d’une extrême bonté et d’une noblesse éclairée.

Malgré les multiples calomnies, diffamations et ignominies quotidiennes perpétuelles des nombreux détracteurs et ennemis du Président de la République qui trouvent en sa personne une voie d’atteindre ce dernier, il est toujours resté calme et serein et a toujours su garder le sourire, la vérité finissant toujours par jaillir.

Très social et très amoureux de la ville de Guédiawaye, il a su transformer voir complètement métamorphoser la cité comme personne de ces prédécesseurs n’a jamais réussi à le faire.

Toujours au service des autres, il est très attentif à tous, sans exception.

Très engagé au service de Guédiawaye mais aussi du Sénégal, il est très fidèle en amitié mais extrêmement reconnaissant.

Travaillant d’arrache-pied pour soutenir le Président de la République, il ne se lâche jamais lorsqu’il s’agit de se mettre au service des populations partout au Sénégal.

Cet homme très proche de ses hommes est extrêmement solidaire, très charismatique et d’un humanisme démesuré.

Il est bien sûr très difficile voire impossible de résumer toutes ses qualités en quelques lignes mais il est une fierté pour Guédiawaye et une chance pour toute la banlieue :

Bravo et longue vie à Monsieur Aliou Sall, vous avez notre soutien total et permanent.

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J