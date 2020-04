Urgent : Baba Tandian suspendu pour 10 ans

10 ans, c’est la lourde sanction que la Fédération Sénégalaise de Basket a infligé à Baba Tandian lors de la réunion de bureau.

Il est reproché à l’ancien Président de la Fédération de Basket ses attaques multiples et multiformes à l’endroit de l’actuelle équipe dirigée par Maitre Babacar Ndiaye.

Et pourtant, les amateurs et autres amoureux du ballon orange voyaient venir les choses car, ne pouvant pas digéré la manière dont il a été éjecté de son fauteuil de boss du basket, c’est la raison pour laquelle Baba Tandian est allé se faire porter à la tête de Saint-Louis Basket Club pour avoir un droit de décrocher ses flèches pointues et recouvertes de poison sur son successeur Me Babacar Ndiaye.

En tout état de cause, la sentence est lourde car 10 ans est trop longue à attendre et qui connaît le patron de Imprimerie Tandian, la réponse ne va pas tarder.

Affaire à suivre…

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn