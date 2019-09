Baba Tandian pas surpris de la mauvaise participation des lions au Mondial de Basket

Après la piètre participation de nos «Lions» à la Coupe du Monde de basket qui se déroule en Chine, l’ex-président de la Fédération sénégalaise de basket, Baba Tandian, dit ne pas être surpris. Il a décortiqué les raisons de ces mauvais résultats, qui, selon lui, ne sont rien d’autre que le prolongement des difficultés que traverse le basket sénégalais. Des problèmes qui, à l’en croire, sont causés par Me Babacar Ndiaye et son équipe qui pour Tandian, sont des «arrivistes», obsédés par la quête d’argent facile et des incompétents pour gérer la basket.

«Moi, dès le départ, je savais que, quel que soit l’entraîneur, que ça soit «Adidas», ou, aujourd’hui, Tapha Gaye, tous les deux allaient être envoyés à l’abattoir. Quand tu as la responsabilité d’une équipe, en tant que Fédération, tu as des obligations. Un entraîneur, tu dois le mettre dans des conditions optimales, c’est-à-dire une bonne préparation», a déclaré Baba Tandjan dans les colonnes du quotidien SourceA dans sa livraison du jour. Pour qui, l’équipe n’a pas eu la préparation qu’il faillait, pour espérer faire mieux que ce résultat.

«La préparation a été très mauvaise, je l’ai dit je l’ai répété. Et la preuve est que les gosses avaient 20min de match dans les jambes ; après pour le reste, ça flanche et n’y a plus rien. Je l’ai décrié sur tous les toits, personne n’a voulu m’écouter», se désole l’ex-président de la Fédération de basketball.