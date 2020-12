Fêtes de Noël : Gakou chez l’archevêque de Dakar

Je me suis rendu ce jour, mercredi 23 décembre 2020, à l’Àrchevêché de Dakar pour rendre une visite de courtoisie à Son Excellence Monseigneur Benjamin NDIAYE, Archevêque de Dakar.

J’ai profité de cette occasion pour lui souhaiter un joyeux et pieux Noël et lui adresser mes vœux de bonne et heureuse année 2021.

Nous avons eu un échange fructueux sur la situation sanitaire, économique et sociale de notre pays, marquée particulièrement par la pandémie du covid-19, l’immigration clandestine des jeunes, la crise économique et les perspectives de relance économique.

J’ai ainsi sollicité ses prières et sa bénédiction et lui ai demandé de continuer, dans la ferveur religieuse de Noël, fête de la Nativité du Christ, de prier pour la fin de la pandémie, la paix et la prospérité du Sénégal.

Malick Gakou