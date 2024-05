FIARA 2024 : Satisfait…Pape Abdou Fall annonce une bonne nouvelle

Pape Abdou Fall a dressé le bilan de la 24e édition de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA) avec une grande satisfaction. Le directeur général, qui a fait face à la presse ce lundi, semble satisfait de l’organisation. « Les résultats de la FIARA parlent d’eux-mêmes. Un succès exceptionnel, un succès retentissant. Elle a accueilli un total de 1024 exposants, et avec une moyenne de 1000 visiteurs par jour et a attiré un nombre important de participants tout au long de sa durée », a-t-il déclaré.

Pape Abdou Fall salue aussi l’organisation du Salon international de l’agriculture et des ressources animales (SIARA), qui selon lui, a vu la présence de plusieurs délégations étrangères venues de la Turquie, de l’Italie, de la France et de la Belgique. « Nous avons eu plusieurs pays étrangers qui ont eu à participer à cette première édition du Siara. Cela montre qu’il y a un intérêt d’autant plus ce sont des investisseurs, des industriels et des capitaines d’industrie qui ont été présents pour donner un coup de force à notre agriculture », a-t-il dit.

Avant de soutenir : « Je pense que pour l’année prochaine, je me lancerai un défi pour avoir au moins 70 à 75 exposants. Nous avons des producteurs, des transformateurs, une jeunesse et des femmes modèles dans le cadre de la transformation et de l’emballage donc ce qui nous reste, c’est de se lancer un défi en marge du Siara pour amener le machinisme agricole, d’autres hommes d’affaires afin que notre agriculture puisse progresser ».

Initialement prévue pour se terminer la FIARA a été prolongée. « La FIARA est prolongée jusqu’au jeudi 30 mai pour permettre à des exposants, notamment la délégation du Burkina Faso, qui a accusé un peu de retard en raison de la panne de leur camion. Suite à cela, nous nous sommes rapprochés de la direction du CICES, qui nous a facilité les choses. En commun accord, nous avons décidé de prolonger la FIARA jusqu’au jeudi 30 mai », a-t-il annoncé. Avant de donner la date de la 25e édition de la FIARA, du 15 avril au 5 mai 2025. Le Siara se tiendra également du 28 avril au 3 mai 2025.

Le directeur général de la FIARA a exprimé sa gratitude pour la présence de personnalités de haut niveau à la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales. Il a spécifiquement salué la présence du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que d’autres membres du gouvernement.

Aliou Ngom pour Xibaaru