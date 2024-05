EPS : Les enseignants optent pour une discipline inclusive

Les épreuves physiques du Baccalauréat vont démarrer demain mardi et vont durer une dizaine de jours. Ce sera l’occasion pour les élèves des classes de terminale de passer certaines épreuves comme la vitesse, la gymnastique, les sauts , le poids ou le demi- fond ( 1000 mètres pour les garçons et 600 mètres pour les filles) dans l’espoir de sortir avec un bonus ou un malus.

Une situation délicate qui plombe sérieusement l’essor, l’essence et l’envol de l’éducation physique et sportive telle quelle est évaluée au Sénégal. En atteste le nombre élevé d’élèves qui déclarent délibérément leur inaptitude pour la bonne et simple raison qu’il vaut mieux se concentrer sur les autres matières que de se tuer pour un bonus ou un malus.

Le syndicat des enseignants d’éducation physique et sportive (SEEPSS) qui a toujours soutenu une éducation physique et sportive inclusive, compte organisé prochainement les assises de l’EPS pour faire un diagnostic sans complaisance de cette matière qui, au-delà de son caractère éducatif, peut être une solution pour les futurs champions sportifs sénégalais.

Son secrétaire général l’a d’ailleurs annoncé au nouveau ministre de l’Éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy lors de la rencontre initiée par ce dernier à Diamniadio pour échanger avec les syndicats dits non représentatifs sur les véritables problèmes du système éducatif. Revenant sur les modalités d’organisation et de déroulement des épreuves physiques, il ressort que le minimum de confort et d’amélioration des conditions de travail des enseignants d’éducation physique et sportive qui devront faire des déplacements jusqu’à l’intérieur du pays, n’est pas assuré à savoir les avancés de déplacements comme ce qu’on fait pour les autres matières s’insurge le SG du SEEPSS.

Selon lui, toutes les conditions particulières doivent être réunies pour permettre aux enseignants d’EPS de travailler dans la quiétude. Une injustice injustifiée si l’on sait que les examens sont organisés tous les ans et que normalement toutes les dispositions devraient être prises en compte pour faciliter les déplacements et les séjours des examinateurs en EPS.

L’office du Bac n’est pas exempt de reproche dans cette situation même si cette structure en charge de l’organisation capitalise plusieurs années, une évaluation sans complaisance est à l’ordre du jour. En tout état de cause, la démarche participative vers une éducation physique et sportive inclusive est normale et peut être l’élément déclencheur pour que cette discipline puisse connaître enfin son véritable essor.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn