Fichier électoral : La majorité valide le rapport des experts

La majorité présidentielle prend le contre-pied de l’opposition. Face à la presse ce samedi, les membres de la coalition de Benno Bokk Yakaar ont validé les conclusions des experts relatives au fichier électoral. Les gens du « Macky » sont d’avis que ledit fichier est fiable et cohérent.

« Le fichier électoral audité, malgré quelques anomalies relevées, est cohérent et fiable. Cependant, il reste perfectible et nécessite la mise en œuvre des recommandations de l’audit pour les prochaines révisions des listes électorales. Cette conclusion des experts, auditeurs indépendant clôt le débat sur la fiabilité du fichier électoral pour quelques années au moins », a déclaré Cheikh Sarr.

Selon le le porte-parole du jour, il n’y a pas eu de nouvelles inscriptions sur les listes électorales dans cette période. « L’inscription avec l’extrait de naissance et le certificat de résidence est conforme à la loi et seulement 10,9% se sont inscrits avec ces documents, 86,4% se sont inscrits avec la carte nationale d’identité. L’opposition confond inscription et production de cartes d’électeurs. Ainsi, du 25 février au 2019 au 25 février 2021, 579 706 cartes nationales d’identité sont produites. Il s’agit de nouvelles cartes d’identité obtenues à partir des centres d’instruction », a expliqué Cheikh Sarr qui dément ainsi l’argument selon lequel il y aurait de nouvelles inscriptions sur les listes électorales agité par l’opposition.

« S’il est vrai qu’il y a dans le fichier 214 199 électeurs soit 3,2% du fichier total des empreintes digitales ou des empreintes non explicables, la Direction de l’autonomisation des fichiers (Daf) a procédé à des contrôles sur les Numéros d’identification nationale (Nin) pour s’assurer de l’unicité de l’électeur. Étant donné qu’il n’y a pas de doublon dans le fichier la vérification est pertinente », a-t-il précisé.