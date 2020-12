Fin de leurs contrats…Attention Monsieur le Président, les ASP sont à votre écoute

Le deuxième contrat des ASP prend fin au soir du 31 décembre.

Après avoir obtenu plusieurs contrats, depuis plus de quatre années, ses jeunes sénégalais engagés volontairement dans ce corps ou unité créé en 2017, les ASP sont inquiets pour leur avenir. Et pourtant il était bien clair que leur contrat ne serait renouvelé qu’une seule fois. Mais au vu du déroulement des choses, rien n’est encore clair dans leur tête.

Même si leur reversement dans la fonction publique locale n’est pas encore clarifié.

Une situation qui inquiète les jeunes ASP qui sont déployés sur toute l’étendue du territoire national.

Pour rappel, à la date du 03 novembre 2017, l’effectif des Asp s’élève 9.931 Agents y compris les 3.000 recrutés en 2017. Les Asp sont déployés sur toute l’étendue du territoire auprès de divers services utilisateurs, notamment la Police nationale, la Gendarmerie nationale, les Eaux et Forêts, l’Administration territoriale, l’Administration judiciaire, les Collectivités territoriales, les établissements scolaires et les « Quartiers sûrs ».

La prise en charge médicale des Asp, leurs conjoints et deux de leurs enfants, est assurée par la mutuelle créée par l’Agence à hauteur de 80% pour les soins médicaux et les frais pharmaceutiques. En 2016, 22.453 personnes ont bénéficié des prestations de la mutuelle.

Cette institution a joué un rôle important lors de la formation de la deuxième promotion en prenant en charge les cas de blessures grave dont l’accident mortel d’un aspirant ASP.

Dans le cadre de leur motivation, les assistants bénéficient de la gratuité du transport sur toute l’étendue de la région de Dakar grâce au partenariat noué avec la Société « Dakar DEM DIKK ». De plus des primes de motivation sont octroyées mensuellement aux ASP employés dans le cadre de conventions à contrepartie financière en guise d’appui technique.

Dans le respect du principe de proximité, il a été procédé à sept cent vingt-trois (723) mouvements d’ASP, dans l’ensemble des (45) départements et deux cent vingt-huit (228) ASP, principalement dans les sites payants ont bénéficié de permission longue durée (30 jours).

Sur le plan de l’accompagnement, un séminaire de renforcement des capacités au profit de 60 superviseurs et contrôleurs a été organisé portant sur les thématiques suivantes : Gestion des conflits ; Rôle et responsabilité des contrôleurs et des superviseurs ; Gestion du matériel et Rédaction administrative.

Par ailleurs, le Conseil de discipline a tenu deux sessions pour statuer sur le cas de comportements d’Asp non conformes à leur statut. A ce titre, différentes sanctions ont été prises allant de la radiation à la réaffectation en passant par l’avertissement. Au total soixante-sept (67) Asp ont été radiés pour manquements graves.

Espérons que le discours du président Macky Sall.