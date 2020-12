Mbacké : Seckou Balde un ASP modèle et un exemple à suivre

A Mbacké, les avis sont unanimes sur le comportement exemplaire de Seckou Balde, un élément essentiel du dispositif de de l’Unité de Coordination l’agence pour la Sécurité de Proximité.

Son sérieux et son sens élevé du respect de son travail est connu de toute la population de Mbacké. Impeccable dans sa tenue, il brave le soleil, la chaleur et la poussière pour assurer la police de la circulation surtout au moment où les charrettes, les moto Taxi Jakarta, les bus Tata, les voitures de transport urbain communément appelé Mbacké-Touba et particuliers dictent leur loi basée sur l’indiscipline et le manque de respect du code de la route. Malgré tout, il forge le respect. Avec des gestes responsables et autoritaires à l’image des policiers ou gendarmes bien formés, il régule la circulation.

D’ailleurs, son amour pour son travail lui a valu une distinction par le Préfet Mamadou Lamine Mané à la cérémonie de prise d’armes lors de la célébration du 04 avril date marquant l’accession de notre pays à la souveraineté internationale. Une fierté morale qui ne l’a nullement ébranlé. Selon un de ses collègues, Seckou Balde qui a eu à s’engager dans l’armée sénégalaise a eu le grade de Caporal ce qui lui vaut cet amour pour le travail bien fait.

Son sens élevé du commandement lui a valu d’être nommé chef de détachement lors du service.

En tout état de cause, le comportement exemplaire de Seckou Balde mérite bien des égards et doit être connu de ses supérieurs hiérarchiques car son engagement dans les ASP après s’être engagé dans les forces armées ce qui démontre à suffisance son esprit d’engagement volontaire. Dans la vie courante, le natif de Kolda est un homme simple et effacé en ayant comme unique préoccupation la prise en charge et le soin de sa petite famille.