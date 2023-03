Revue de presse : Finale CAN U20 et Casamance à la UNE

La finale de la CAN U20 et le processus de paix en Casamance traités en priorité

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans qui va opposer ce samedi l’équipe du Sénégal à celle de la Gambie et la signature d’un accord de paix entre une faction du MFDC et l’Etat du Sénégal sont mises en exergue par la livraison des quotidiens de ce samedi 11 mars 2023.

L’affiche de la finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, Sénégal/Gambie de ce samedi à 17h (GMT), est un derby ouest-africain entre deux équipes au parcours impressionnant dans la compétition et aux ambitions de soulever leur premier trophée de la catégorie.

Les Lionceaux et les Scorpions s’affrontent au stade international du Caire en Egypte à l’occasion de cette 22-ème édition de la CAN U20.

‘’A votre tour de triompher’’, affiche le quotidien spécialisé Stades qui espère que les Lionceaux vont ‘’ramener une quatrième étoile continentale au Sénégal’’.

‘’Finaliste malheureux en 2015, 2017 et 2019, les Lionceaux visent cette fois, un sacre historique pour imiter les Lions de l’équipe A et les Lions locaux du CHAN (Championnat d’Afrique des Nations qui regroupe des joueurs évoluant dans leur pays) et ceux du Beach Soccer. Ce sera face à la Gambie dans un derby qui s’annonce chaud bouillant’’, rapporte le journal Stades.

Pour Record, une autre publication spécialisée, ‘’Les Lionceaux (sont) face à l’histoire’’ dans cette finale.

‘’L’équipe nationale U20 va jouer sa quatrième finale consécutive dans une coupe d’Afrique des nations de la catégorie. Face à la Gambie, les Lionceaux pourront marquer l’histoire en devenant la première génération vainqueur de ce trophée’’, écrit Record.

Le quotidien Le Soleil qui traite le même sujet à sa Une, parle d’une ‘’belle embellie à confirmer par les Lionceaux’’.

Le journal qui estime que c’est une affiche pour ‘’l’apothéose’’ a rappelé que le Sénégal et la Gambie n’ont jamais goûté au sacre continental de cette catégorie des U20’’.

‘’Les deux équipes ont une bonne opportunité pour écrire l’histoire et entrer enfin dans le Panthéon du football continental’’, a commenté Le Soleil.

Pour l’Observateur les Lionceaux vont viser le ‘’triplé foot après la CAN au Cameroun et le CHAN en Algérie’’.

Plusieurs autres journaux évoquent le même sujet. ‘’Ils gagnent ou ils gagnent’’ (Walfadjri), ‘’Rendez-vous avec l’histoire’’ (Enquête), ‘’Les Lionceaux à 90 minutes de l’histoire’’ (L’As).

Les quotidiens sont revenus sur le processus de paix en Casamance à la faveur d’un accord de paix qui a été signé entre une faction du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) et une structure représentant l’Etat du Sénégal.

L’État du Sénégal, représenté par le comité ad hoc sur la paix en Casamance, et une délégation de l’Initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC (IRAPA)/front nord Diakaye ont déclaré vendredi avoir eu »un échange de vues constructif » sur le dépôt des armes.

Elles ont rendu public vendredi un document intitulé ‘’Acte II de l’accord de paix entre l’Etat du Sénégal et l’Initiative pour la Réunification des Ailes politiques et armées du MFDC (IRAPA) /Front nord Diakaye’’ et signé à Cabrousse (Ziguinchor, sud).

‘’Dépôt des armes au MFDC, Cabrousse 2 entre en jeu’’, a affiché à sa Une Sud quotidien qui souligne qu’un ‘’site a été retenu, un délai fixé pour le dépôt des armes et une ONG désignée pour la conduite des opérations’’.

‘’Une semaine après l’appel du chef de l’Etat Macky Sall à Goudomp lors de la tournée économique dans la région de Sédhiou à l’endroit de ses +frères+ du MFDC, les choses commencent à bouger sur le terrain avec l’initiative pour la réunification des ailes politiques et militaires du MFDC’’, a expliqué Bés bi le Jour.

‘’L’Etat et Diakaye (nom d’une base du MFDC) actent le dépôt des armes’’, actent le dépôt des armes », a mis en exergue le journal l’As, rapportant que les ‘’deux parties ont paraphé un accord qui prévoit le dépôt des armes dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature desdits accords’’.

Source APS