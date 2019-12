Les localités de Bantacoly et de Madina Niéméké, situées dans la Commune de Dialacoto (dép. Tambacounda), ont vibré, ce week-end, au rythme du sport d’or. Ainsi, deux finales ont opposé (4) quatre équipes phares de cette partie du Sénégal Oriental. A Bantacoly, le PSG a réussi à surpasser M. City au terme d’une série de tris au but tandis qu’à Madina Niéméké, l’ASC Eléphant a été plus lourde que celle Barca au cours de ce même mode (tirs au but). Cette fête de la jeunesse a été parrainée par El Hadji Diamé Dansokho, coordonnateur du mouvement «Alliance Macky Encore 2019» (AME/2019, mouvance présidentielle). Disons que l’illustre fils de Dialacoto n’a pas lésiné sur les moyens pour une bonne réussite de cet événement. Connu pour ses grandes actions sociales en faveur des populations de sa localité, M. Dansokho y est portraituré comme un bon samaritain. Son attention envers les jeunes et sa détermination sans faille à les accompagner ont fini par lui forger une grande fierté et une parfaite admiration. Comme pour dire, Diamé est bien prophète chez lui !

Les deux autres grandes finales de la zone de Dialacoto et de Wassadou sont très attendues par les populations.