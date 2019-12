Macky 2…un gouvernement de nullards et d’incompétents

MACKY 2: LE SÉNÉGAL DES INCOMPRÉHENSIONS OU UNE ÉMERGENCE HYPOTHÉQUÉE.

Incompréhensible, nul et sidérant! Ce sont les seuls qualificatifs que nous pouvons étiqueter ce gouvernement formé par l’ex-premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dione!

Et pourtant, le Sénégal était bien lancé sur les rails de l’émergence, avec un gouvernement travailleur à 80%. Qu’avons-nous fait pour mériter un tel désastre? Rien d’alarmant, sinon faire confiance à SEM Macky Sall, au vu des prouesses notées dans son premier mandat.

UNE DÉFENESTRATION DES MEILLEURS: Le dernier attelage gouvernemental que nous a choisi le Président Macky Sall ( parce que c’est lui qui, en dernier ressort, confirme les choix du premier ministre, est trop loin de faire le poids. Les meilleurs ministres ont été laissés en rade, qui pour les beaux yeux de sa belle-famille, qui pour des positions politiques n’allant pas à l’encontre du « chef ». Que devrait-on juger chez un Ministre si ce n’est sa compétence et ses résultats? Mais ce à quoi nous avons assisté frise réellement le ridicule.

Éva Marie Coll Seck a été défénestrée parce que n’étant pas politique, de même que Papa Abdoulaye Seck. Et pourtant, ils ont eu un bilan plus que positif à la tête de leur ministère. Le Sénégal n’aura plus jamais un ministre de la santé de la qualité et de la trempe d’Éva Marie Coll Seck. Idem pour Papa Abdoulaye Seck concernant l’agriculture.

Quid du Professeur Mary Teuw Niane? Alors là, ça a été la surprise générale ! Non seulement il a été l’un des meilleurs du gouvernement, mais aussi il a été l’instigateur principal de la victoire de la grande coalition présidentielle lors de la dernière présidentielle, mais aussi durant toutes les élections remportées par le camp présidentiel à Saint-Louis. C’est à n’y rien comprendre car, non seulement il a révolutionné l’enseignement supérieur, mais il a aussi donné au Sénégal une université qui lui est propre ( l’Université Virtuelle du Sénégal qui est en train de damer le pion aux universités classiques dans tous les concours).

UN GOUVERNEMENT DE NULLARDS ET D’INCOMPÉTENTS:

Quand on veut redresser un pays, il faut le faire avec des hommes de valeur, compétents et qui ne souffrent d’aucune….incompétence. Seulement, avec ce dernier à qui le Président de la République a confié les destinées du pays, aucun espoir n’est permis. Un gouvernement composé de ministres ne maîtrisant aucune once du domaine qu’on leur a confié, c’est vraiment vouloir reculer de millions de pas alors que l’on avait avancé que de cent.

Comment le Président de la République peut-il choisir de mettre quelqu’un qui a été épinglé par un rapport de l’OFNAC à la tête de l’enseignement supérieur, et qui plus est n’est nullement un homme pouvant diriger ce ministère? Nous ne parlons même pas de ses carences ( il ne s’exprime pas bien, alors là pas bien du tout; il n’est pas un fin négociateur), mais il est présentement en train de créer un malaise profond au sein du système universitaire. La démission du DG du CROUS de Bambey et dernièrement celle du Directeur des bourses lui sont imputables. Le gars ne peut nullement travailler avec des gens qui ne se plient pas à ses volontés insatiables…d’argent. Il suffit de lire en profondeur le rapport de l’OFNAC pour vous faire une raison. Ce même rapport avait demandé son éviction pure et simple de la tête du COUD, mais….

Nous ne parlons même pas du cas de son beau-frère ( ministre du ciel, de la terre, de l’air, de l’eau,…..) dont la gestion en tant que ministre de l’hydraulique et de l’assainissement nous vaut toujours ces problèmes d’eau. Au lieu d’être sanctionné, il a été promu avec un budget colossal, avec tous les programmes sociaux qui lui permettront d’être en contact avec les populations. D’aucuns le considèrent comme le dauphin du Président, d’autres comme un premier ministre déguisé. Dans tous les cas, que cela soit vrai ou pas, il a été promu en lieu et place d’une sanction logique.

Aminata Assome Diatta, Oumar Youm, Néné Fatoumata Tall, Sophie Gladyma, Abdoulaye Diouf Sarr, Mamadou Makhtar Cissé…tous doivent passer à la trappe. Le dernier cité est responsable du malaise au niveau de la Senelec, malaise qui a conduit à une hausse du prix de l’électricité. La masse salariale de cette boîte qui a été majorée de douze milliards en est la véritable cause. Pourquoi prendre les Sénégalais pour des ignares et imputer cette hausse aux cours actuel du dollar et du pétrole? Et si tel était le cas, pourquoi attendre tout ce temps pour essayer maladroitement d’éclairer la lanterne des gens?

UNE IMPLOSION INDESCRIPTIBLE….

Pire encore, nous assistons présentement à un tohu-bohu indescriptible au sein de la mouvance présidentielle. Est-ce un signe du déclin? En tout cas, ça y ressemble de très près. Les récentes sorties de Moustapha Cissé Lô, Yakham Mbaye, Farba Ngom nous confortent dans notre analyse. Et c’est le lieu de revisiter l’histoire de partis politiques qui ont eu à diriger notre pays. Le parti socialiste et le parti démocratique sénégalais, à l’aube de leur chute, ont eu à vivre un climat semblable à ce qui se passe présentement à l’APR. Ces partis, qui étaient structurés, n’ont pas résisté à un vent de révolte interne. Pourquoi un parti qui ne l’est pas y résisterait? D’aucuns considèrent le parti présidentiel non pas comme un parti, mais plutôt comme un « Fan’s Club », ce qui expliquerait cette attitude d’une » armée mexicaine » qui y prévaut actuellement. Comment le Président peut cautionner de telles forfaitures? Les « révolutionnaires » le tiendraient-ils par un goulot d’étranglement? Pourquoi jusqu’à présent il n’y a aucune représaille ou remontrance? Les interrogations font profusion et les réponses ( ou tentatives de réponse ) rares ou inexistantes. Le fait est là. Il y a vraiment un malaise au sein du parti présidentiel. Les apéristes essaieront de nous démentir, mais sans arguments valables.

Le véritable problème de l’APR, c’est le Président lui même car, nous ne pouvons cautionner un tel mutisme de la part du Président. Et cet état de fait risque d’influer négativement sur le pays. Des gens supposés créer les conditions optimales pour un climat social apaisé sont les véritables instigateurs de ce climat délétère que nous sommes en train de vivre. Tous les fronts sont ouverts et en ébullition: les universités avec ces orientations qu’on veut nous faire croire quasi-terminées, le panier de la ménagère qui ne cesse de coûter cher, les syndicats qui menacent et qui mettront leur menace à exécution sous peu, le vent de révolte qui s’agrandit…. Rien ne marche dans ce pays.

Pourtant, tout semblait être sur orbite pour un Sénégal émergent. Malheureusement, la tournure actuelle des choses laisse présager un avenir….sombre.

LES SOLUTIONS…

Tout problème, après mûre réflexion, ayant une solution, nous pensons sérieusement qu’une nouvelle architecture gouvernementale s’impose. Oui. Un remaniement ministériel.

Nous avons certes élu le Président Macky Sall, mais son parti, sa belle-famille et sa grande coalition présidentielle ne constituent-ils pas un frein pour notre pays? pour notre émergence?

Nous avons bel et bien le droit de nous questionner, de suivre ce qui se passe, de l’analyser et de donner notre point de vue, des solutions.

Le Président de la République a besoin d’être épaulé, conseillé. Et nous avons la nette impression que tous ses ministres conseillers le caressent dans le sens des poils. Aider quelqu’un dans ses tâches, c’est lui dire la vérité, et il y en a trois: il a un gouvernement nul, un parti indiscipliné, et le pays va mal. Comment y remédier? Former un gouvernement de technocrates ( en lieu et place de ce gouvernement de politiciens), ramener le poste de premier ministre ( le Président voyage trop et il ne peut suivre ainsi l’action gouvernementale), parler au peuple et ne point attendre qu’il y ait une crise pour essayer de sauver les meubles.

Le Président doit se ressaisir et agir, c’est une obligation républicaine. Le Sénégal nous appartient, son bien-être et son émergence nous incombent tous. Nous ne pouvons et ne devons fermer les yeux sur une braise qui, si nous ne faisons rien, risque d’embraser notre avenir, celui de nos enfants et de nos descendants.

Abdourahmane Sall

Citoyen Sénégalais.