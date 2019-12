On ne l’avait ni vu ni entendu depuis des semaines pour un politicien qui se veut chef de l’opposition. Le Front social est en ébullition et Idy…dort. Mais « l’enfant Jésus » a eu raison de lui. il est sorti de sa cachette pour souhaiter en ce jour béni de la nativité (naissance de Jésus), la Paix et la Stabilité au Sénégal et en Afrique…Mais tout ça, sur sa Page Facebook. Thiey Idy !