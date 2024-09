Financial Times : Aminata Touré plaide pour une autonomie financière de l’Afrique

En déplacement à l’étranger avec le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye, le Haut Représentant du président de la République, Aminata Touré a pris part au Financial Times en compagnie de la Ministre du Plan de l’Egypte et de l’Administrateur du PNUD. Prenant la parole, Aminata Touré affirme que l’Afrique, bien qu’il soit le continent le plus riche, fait face à un déficit d’investissement de 200 milliards de dollars.

Face à ses interlocuteur, le Haut Représentant du président de la République souligne que le Sénégal est récemment devenu un producteur de pétrole et de gaz. Selon elle, une bonne gestion des ressources permettrait à l’Afrique de se financer elle-même. Cependant, soutient Aminata Touré, le principal défi reste de croire en ses capacités, de réformer son système de gouvernance et de s’ouvrir à des partenariats gagnant-gagnant.

Pour Mimi Touré, l’Afrique doit faire son autocritique et résoudre ses problèmes internes afin d’assurer son autofinancement. Poursuivant, elle revient sur les solutions, ce, en commençant par dire que pour relever ces défis, il est d’abord nécessaire de reconnaître que 75 à 90 % de l’économie de l’Afrique est informelle. Ce qui signifie, selon elle, que la production et les acteurs impliqués ne sont pas officiellement enregistrés. Cela entraîne un déficit fiscal significatif.

La première solution, pour elle, consiste à réformer et restructurer le système de collecte des impôts, en identifiant qui devrait payer des impôts et en adaptant le système à différentes situations pour augmenter les recettes. Deuxièmement, bien que la forum discussion soit intitulée « Financer un avenir plus juste », le passé et le présent ont été, à en croire Mimi, injustes envers l’Afrique.

Les pays africains paient les taux d’emprunt les plus élevés, malgré le fait qu’ils ne fassent pas défaut sur leurs prêts, ce qui suggère que le risque est exagéré. Cela crée un fardeau financier injuste. Le marché impose des conditions sévères aux démocraties stables comme le Sénégal souvent plus strictes que celles imposées à des pays moins démocratiques, déplore Aminata Touré. Cette question doit être abordée par une évaluation plus équitable de la situation financière de l’Afrique, à en croire le Haut Représentant du président de la République.

De plus, il existe, selon elle, un important déficit d’investissement de 100 à 150 milliards de dollars. « L’Afrique mérite d’être traitée de manière plus équitable dans ses transactions financières, surtout compte tenu de son exploitation historique. La communauté mondiale devrait reconnaître cela et offrir des accords plus justes aux pays africains », soutient Mme Aminata Touré Mimi.