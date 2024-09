Bignona : Tito Tamba déchire l’alliance PDS-APR

Dans un communiqué conjoint rendu public il y a deux jours, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l’Alliance Pour la République (APR) ont annoncé leur alliance pour aller ensemble aux élections législatives anticipées du 17 Novembre prochain. Cette annonce fait réagir Ibrahima Tito Tamba, Secrétaire général de la fédération départementale PDS de Bignona.

En effet, pour le Docteur Tamba, c’est une alliance « contre nature » qui est en déphasage avec la volonté de changement exprimée par le peuple sénégalais le 24 Mars 2024. Il voit mal son parti nouer un compagnonnage avec « le parti qu’il a combattu pendant 12 ans et qui est à l’origine de toutes les difficultés qu’il vit aujourd’hui.

Par conséquent, il marque son désaccord et invite la direction du PDS à revoir sa copie non sans s’indigner de cette décision qui n’a pas fait l’objet d’une large concertation notamment avec la base. Pour Dr Tito Tamba donc, le PDS aurait pu trouver mieux que l’APR

Voici son texte dont Xibaaru a reçu copie :

La volonté de changement du peuple sénégalais s’est manifestée lors de l’élection présidentielle de 2024. Le PDS, en soutenant la coalition au pouvoir actuelle, entendait répondre à la volonté populaire en sanctionnant l’APR et sa coalition pour leur gestion calamiteuse et scandaleuse. Ce choix est motivé par la nécessité de restaurer l’état de droit et de garantir une justice pleinement indépendante. D’ailleurs, le PDS l’a compris très tôt, c’est pourquoi, durant les 12 ans de règne de Macky Sall, nous lui avons opposé une résistance farouche, avec dignité et loyauté, tout en respectant les principes, règles et valeurs du Parti. Cela n’a pas été sans conséquence, car toutes les difficultés que traverse le parti proviennent de l’ancien régime. Néanmoins, nous trouvons du réconfort dans ce vent nouveau qui souffle avec l’avènement de ce nouveau régime, dont nous sommes acteurs et témoins d’un nouveau départ pour un Sénégal solidaire et prospère.

Pour ces élections législatives, ma surprise a été grande d’apprendre que le PDS sera en coalition avec l’APR. Très sincèrement, j’estime que cette alliance contre nature aurait pu être évitée, en cherchant d’autres formations politiques avec lesquelles nous pourrions cheminer ensemble. À ce tournant décisif de l’histoire politique du Sénégal, nous avons raté l’occasion d’évaluer notre force politique après le renouvellement de toutes les instances du parti. Malheureusement, cette question des alliances n’a pas suscité une large concertation au sein des fédérations et des organismes internes. Ce manque de respect et de considération envers les militants et militantes qui se battent chaque jour pour le parti doit cesser.

Pour ma part, je marque mon désaccord total avec l’idée d’une quelconque alliance avec l’APR et j’invite par conséquent le parti à revoir sa position, tout en impliquant les responsables dans la réflexion et les prises de décision.

Ibrahima Tito TAMBA

SG départemental de la Fédération Pds de Bignona

Membre du secrétariat national

Membre du comité directeur