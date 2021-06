Foncier de Nianing : Guy Marius Sagna et Cie à la section de recherches

La plainte de Guy Marius Sagna contre des proches du maire de Malicounda à la gendarmerie de Mbour n’avait pas eu d’effet. Ce qui a poussé les membres de Frapp qui ont été brutalisés à Malicounda à commettre l’avocat Me Cheikh Khoureysi Ba qui a déposé une nouvelle plainte à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane.

Selon L’As, les choses ont bougé cette fois-ci. Puisque les cinq (5) membres de Frapp agressés sont convoqués à la section de recherches de la gendarmerie. La plainte vise le maire de Malicounda et vingt de ses proches pour attentat à la liberté commis par un officier public, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, violences et voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui et atteinte à la liberté d’aller et venir et d’expression, rapporte le journal.