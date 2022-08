Foncier : L’acte 3 de Macky Sall a dépouillé les Villes

Le foncier appartient au peuple ou à Macky Sall ?

Cela fait plus de 20 ans que les prédateurs de toutes sortes lorgnent le foncier, les 6 ha et plus de l’hôpital Le Dantec construit en 1912, et qui possède des bâtiments classés. Avec une programmation bien ciblée consistant en une gestion calamiteuse voulue afin de justifier la nécessité de la réhabilitation, le tour est joué.

Alors, personnel médical, vous voulez la réhabilitation, d’accord, mais l’Etat n’a pas d’argent. La solution tombe du ciel : on cède au privé les 3ha et on réhabilite l’hôpital sur 3 ha. Voilà le coup fourré du gouvernement contre les malades qui se soignent à Le Dantec, qui concentre une bonne partie des services médicaux de ce pays.

L’Etat achète des armes surfacturées, un Ter excessivement cher et prétend ne pas avoir des ressources pour réhabiliter l’hôpital Le Dantec. De qui se moque-t-on ? Je suis sûr que si ADD lançait des obligations pour réhabiliter l’hôpital Le Dantec, les Sénégalais auraient souscrit massivement. Mais en réalité, il y a un deal de la famille FayeSall dans la cession des 3ha. On connaît déjà les attributaires. L’appel d’offres est bidon.

En attendant, il est possible sur le site de l’aéroport de construire, comme durant la Covid, un hôpital militaire en préfabriqué permettant de faire travailler le personnel médical de l’hôpital Le Dantec.

Pour rassurer Macky Sall qui a horreur des idées de MLD, cette proposition vient de Sénégalais engagés, elle n’est pas de moi. Alors examinez la, M. le Président !

Dossier nouveau : Les bâtiments menaçant ruine victimes de l’acte 3 de Macky Sall

Ce drame de Keur Massar dans lequel, un toit s’est effondré sur une famille tuant un bébé m’a profondément choqué. Après avoir présenté mes condoléances, je me suis intéressé aux toits qui s’effondrent.

L’acte 3 de Macky Sall a dépouillé les Villes et a transféré cette compétence aux communes. Évidemment, elles n’ont ni le personnel, ni les services techniques d’inspection des bâtiments pour détecter ceux qui sont à risques.

Voilà le travail de Macky Sall et de son tailleur IMF. Ils portent la responsabilité politique de bâtiments menaçant ruine et qui s’effondrent.

Il y a ensuite les bâtiments classés (article 170 du Code des CT) pour lesquels la Ville de Dakar est compétente. Vigilance absolue face aux volontés prédatrices du régime. La Sogepa, qui a hérité du patrimoine de l’Etat, est un mécanisme pour privatiser les biens immobiliers de l’Etat sans en avoir l’air. Une vraie catastrophe.

Abandonnant les Sénégalais dans les inondations et la vie chère, le Président Sall va en vacances vers l’Ile Maurice et le cache par des haltes au Mali et au Tchad. Pendant ce temps, la machine à corruption de BBY s’active, 50 millions cash pour le député de l’opposition qui veut transhumer et 50 autres millions après déclaration. C’est ignoble.

Ce qu’ils ignorent, c’est que les preuves de ces tentatives de corruption sont réunies et seront exposées le moment venu. Dans l’opposition et même BBY, tout le monde sait que cette assemblée ne durera que quelques mois, le régime de Macky Sall est finissant.

Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki.